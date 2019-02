1 Kim Kardashian im gewagten Riemenkleid Foto: imago/MediaPunch

Kim Kardashian bewies Mut auf dem roten Teppich der Beauty Awards in Los Angeles: Sie erschien in einem Kleid, das obenrum nur aus ein paar Riemen bestand.

Man ist ja schon einiges gewohnt von Kim Kardashians (38) Outfit: knalleng, komplett durchsichtig, generell kaum vorhanden... Umso erstaunlicher ist es, dass sie es erneut geschafft hat, auf einem roten Teppich für heruntergeklappte Kinnladen zu sorgen.

Bei den 5. Hollywood Beauty Awards am Sonntag in Los Angeles präsentierte sie ein Vintage-Kleid von Designer Thierry Mugler aus dem Jahr 1998, mit dem sich andere nicht mal in den Berliner Fetischclub KitKat trauen würden: Obenrum bestand es praktisch nur aus Stoffriemen, die gerade so die Brustwarzen überdeckten und bei denen es an ein Wunder grenzte, dass sie nicht verrutschten.

Daran gemessen geht es untenrum fast schon züchtig zu: ein schwarzer Rock mit hohem Beinschlitz. Ein besonderes Extra spielte das Kleid an den Unterarmen aus: Dort wiederholte sich das Riementhema noch einmal, indem es ihre Handgelenke wie Fesseln umschlang. Dazu kombinierte die Ehefrau von Kanye West (41, "Yeezus") hohe transparente High Heels und kein einziges Accessoire - Schmuck wäre bei dem Outfit sowieso niemandem mehr aufgefallen.