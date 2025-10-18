Kim Kardashian: Schamhaar-Unterwäsche ausverkauft

Kim Kardashian hat mit ihrer neuesten Skims-Kreation für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: Ein String mit künstlichem Schamhaar ist bereits ausverkauft. Nun verriet die Unternehmerin, wie überrascht sie über die Reaktionen ist - und woher die Idee ursprünglich stammt.

Mit ihrem neuesten Produkt hatte Kim Kardashian (44) die Aufmerksamkeit mal wieder auf ihrer Seite: Ein String mit künstlichem Schamhaar hat das Internet in Aufruhr versetzt. Bei der Premiere ihrer neuen Hulu-Serie "All's Fair" sprach der Reality-Star über den Hype. "Ich bin schockiert", sagte Kardashian im Gespräch mit "E! News" auf dem roten Teppich. "Es bekam so viel Aufmerksamkeit - wir haben den ganzen Tag lang darüber gelacht und gesprochen."

Die Idee für das provokante Dessous kam Kardashian während eines Fotoshootings. Doch sie betont, dass Skims nicht die erste Marke sei, die ein solches Produkt kreiert. "Es war einfach eine lustige, alberne Idee", erklärte sie dem Sender. Als Vorbild nannte sie den britischen Modedesigner John Galliano, der bei einer Maison-Margiela-Haute-Couture-Show 2024 seine Models bereits mit sogenannten Merkins - künstlichen Schamhaarperücken - über den Laufsteg schickte.

32 Dollar für einen Mikro-String mit Fake-Schamhaar

Der "Faux Hair Micro String Thong" wurde am 14. Oktober auf Kardashians Instagram-Kanal vorgestellt. Mit einem Preis von 32 Dollar pro Stück und erhältlich in zwölf verschiedenen Nude-Tönen sowie unterschiedlichen Haartexturen beschreibt Skims das Produkt als "unser bisher gewagtestes Höschen". Die Resonanz war gewaltig: Bereits kurz nach dem Launch war die gesamte erste Charge ausverkauft. Aktuell gibt es eine Warteliste für die nächste Lieferung.

"Just Dropped: The Ultimate Bush", kündigte Skims auf Instagram an. "Mit unserem gewagten neuen Faux Hair Panty kann dein Busch jede Farbe haben, die du möchtest." Die Reaktionen in den sozialen Medien fielen gespalten aus. Während einige User kommentierten "Ich rufe die Polizei", fragten andere: "Wie wäre es mit einfach mehr Farbvarianten bei der Loungewear?"

Fokus auf neue Serie

Neben der Wäsche-Diskussion stand an diesem Abend vor allem Kardashians neue Rolle im Mittelpunkt. In der Serie "All's Fair", die am 4. November auf Hulu startet, verkörpert sie die Anwältin Allura Grant an der Seite von Hollywood-Größen wie Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor und Glenn Close.

Für ihre Vorbereitung auf die Rolle holte sich Kardashian Inspiration bei ihrer eigenen Familienanwältin Laura Wasser.

Die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Schauspielerinnen beschreibt Kardashian als bereichernd. "Ich liebe diese Frauen", schwärmte sie. "Wir haben viel zusammen gelernt. Ich habe viel von ihnen gelernt, indem ich jeden einzelnen Tag am Set aufgetaucht bin und sie einfach arbeiten sah. Sie sind die Besten in dem, was sie tun. Das war die beste Lektion, die ich lernen konnte."