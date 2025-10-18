Kim Kardashian: Schamhaar-Unterwäsche ausverkauft

Kim Kardashian hat mit ihrer neuesten Skims-Kreation für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: Ein String mit künstlichem Schamhaar ist bereits ausverkauft. Nun verriet die Unternehmerin, wie überrascht sie über die Reaktionen ist - und woher die Idee ursprünglich stammt.
Mit ihrem neuesten Produkt hatte Kim Kardashian (44) die Aufmerksamkeit mal wieder auf ihrer Seite: Ein String mit künstlichem Schamhaar hat das Internet in Aufruhr versetzt. Bei der Premiere ihrer neuen Hulu-Serie "All's Fair" sprach der Reality-Star über den Hype. "Ich bin schockiert", sagte Kardashian im Gespräch mit "E! News" auf dem roten Teppich. "Es bekam so viel Aufmerksamkeit - wir haben den ganzen Tag lang darüber gelacht und gesprochen."