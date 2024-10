Kim Kardashian interviewt ihre Tochter: North West würde Paparazzi am liebsten verklagen

Kim Kardashian (43) hat ihre Tochter North West (11) für das "Interview"-Magazin interviewt. In dem Gespräch verrät West unter anderem, dass sie gerne vor der Kamera steht, allerdings nicht ungefragt. "Ich mag es, Bilder von mir selbst zu machen, aber ich mag es nicht, wenn Paparazzi das tun. Wenn ich gerade erst aufgewacht bin und da sind so viele Paparazzi, dann denk' ich nur: 'Ich werde euch verklagen'."

In dem Interview mit ihrer Mutter kommt die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West (47) auch immer wieder auf ihren Glauben zu sprechen. Auf die Frage, welche Lektion sie nie vergessen werde, antwortet West: "Nur Gott zu vertrauen." Auf die Frage, wie sie anderen helfe, antwortet sie, indem sie ihnen von Gott erzählt. Als besten Tag ihres Lebens berichtet sie von einem Urlaub in Italien, wo sie ihren Geschwistern das Beten beigebracht habe. Und auch die Frage, worüber sie gerne mehr lernen würde, beantwortet West mit Gott.

Ihr Lieblingsfach ist Latein

Auch in anderen Antworten zeigt sich die Elfjährige als besonderes Kind. So gibt sie Gurken mit Salz als ihr Lieblingsessen an, Japan als ihr liebstes Reiseland und Latein als ihr Lieblingsfach. Nur die Frage, was sie einmal werden will, wenn sie groß ist, kann West nicht beantworten -"denn ich mache schon viele Dinge, die ich später einmal machen möchte. Ich möchte jetzt einfach meine Karrieren verfolgen."

North ist die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West. Das einstige Traumpaar hat mit Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) noch drei weitere gemeinsame Kinder.