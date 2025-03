Kim Kardashian empört: Kanye West: Song mit Diddy und Tochter North sorgt für Ärger

Skandal-Rapper Kanye West (47) sorgt mit einem neuen Song für Ärger - vor allem bei seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44). In seinem am Samstag veröffentlichen neuen Track lässt er offensichtlich nicht nur seinen derzeit wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen inhaftierten Kumpel Sean "Diddy" Combs (55) zu Wort kommen, sondern auch seine elfjährige Tochter North West rappen, die er mit Reality-Star Kim Kardashian teilt. Seine Ex soll mittlerweile dagegen rechtliche Schritte eingeleitet haben.

"Lonely Roads Still Go to Sunshine" heißt das neueste Werk von Kanye West, das dieser am Samstag auf X veröffentlicht hat. Der Song beginnt mit einer Sprachaufnahme, die wie eine Telefonkonversation zwischen West und Sean "Diddy" Combs erscheint. Letzterer sitzt seit September 2024 in Untersuchungshaft, ihm werden unter anderem Vergewaltigung und Sexhandel vorgeworfen.

Lesen Sie auch

"Ich liebe dich so sehr, Mann"

"Ich möchte dir so sehr dafür danken, dass du dich um meine Kinder gekümmert hast, Mann", hört man den mutmaßlichen Combs in dem Gespräch sagen. "Niemand hat sich um sie gekümmert, niemand hat sie angerufen." Kanye Wests Stimme antwortet darauf mit den Worten: "Auf jeden Fall, ich liebe dich so sehr, Mann. Du hast mich großgezogen. Auch wenn ich dich nicht wirklich kenne, weißt du, was ich meine?"

Wenig später hat auch North, die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian, einen kurzen, aber bemerkenswerten Auftritt und rappt: "Wenn du mich leuchten siehst, dann siehst du das Licht".

Kim Kardashian zieht vor Gericht

Wie die "Daily Mail" berichtet, soll Kim Kardashian inzwischen juristische Schritte eingeleitet haben, um die Veröffentlichung des schrägen Songs rückgängig zu machen. Wie es heißt, sei diese entsetzt darüber, dass ihr Ex-Mann die gemeinsame Tochter in den Skandal um Diddy hineinzieht. Einer ungenannten Quelle zufolge soll sie bereits im Vorfeld rechtliche Schritte eingeleitet haben, um die Veröffentlichung des Tracks zu verhindern und nun daran arbeiten, "den Song von X zu entfernen".

Kurz vor der Veröffentlichung von "Lonely Roads Still Go to Sunshine" postete West zudem einen vermeintlichen Screenshot, der einen aggressiven Textaustausch zwischen ihm und Kardashian dokumentieren soll. Kardashian führt in dem Gespräch an, das Copyright, also die Namensrechte, für die gemeinsame Tochter zu besitzen. Außerdem fordert Kardashian ihren Ex auf, den Diddy-Song zu "stoppen" und informiert ihn über ihre eingeleiteten rechtlichen Schritte.

Das ruft in dem von West veröffentlichten Gespräch eine wütende Reaktion des Rappers und Produzenten hervor. Wests Antwort dazu: "Lass das oder ich ziehe in den Krieg. Und keiner von uns wird sich von den öffentlichen Auswirkungen erholen. Du wirst mich umbringen müssen." Diesen Post entfernte der Skandal-Rapper kurze Zeit nach Veröffentlichung jedoch wieder.