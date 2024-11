Kim Kardashian: Auftritt mit Kreuz-Anhänger von Prinzessin Diana

1 Kim Kardashian erstand den Anhänger 2023 bei einer Auktion. Foto: Imago/CraSH/imageSPACE

Kim Kardashian hat sich auf der LACMA-Gala mit einem royalen Accessoire gezeigt. Die TV-Persönlichkeit trug das "Attallah-Kreuz" um den Hals, das schon Prinzessin Diana präsentierte.











Kim Kardashian (44) hat am Samstag (2. November) bei der LACMA-Gala in Los Angeles mit einem besonderen Accessoire Aufsehen erregt. Der Reality-TV-Star legte sich eine Kette mit großem Kreuz-Anhänger um den Hals, den einst Prinzessin Diana (1961-1997) getragen hatte. Die Mutter von Prinz Harry (40) und William (42) trug das "Attallah-Kreuz" 1987 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London. Das mit Amethysten und Diamanten besetzte Accessoire hatte ihr dafür ihr Freund und der damalige Besitzer der Kette, Naim Attallah (1931-2021), geliehen.