Schauspielerin erteilt "And Just Like That..." eine Absage

1 Als taffe Samantha Jones in der Kultserie "Sex and the City" wurde Kim Cattrall weltberühmt. Foto: vipflash/Shutterstock.com

Nachdem es hieß, Kim Cattrall sei als Samantha Jones in der dritten Staffel von "And Just Like That..." mit einem größeren Part dabei, hat die Schauspielerin diese Hoffnungen nun mit einem Satz zerschlagen.











Link kopiert



Viele Fans hatten schon auf ein Wiedersehen mit Kim Cattrall (67) in ihrer berühmten Rolle der Samantha Jones aus "Sex and the City" gehofft. Doch nun hat die Schauspielerin den Gerüchten, sie spiele in der dritten Staffel des Spin-offs "And Just Like That..." mit, eine Absage erteilt.