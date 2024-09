Kim Bui: Ex-Turnerin des MTV Stuttgart nimmt an Sport-Reality-Format teil

Die frühere Turnerin des MTV Stuttgart, Kim Bui, stellt sich rund zwei Jahre nach ihrem Karriereende einer besonderen sportlichen Herausforderung. Die 35-Jährige aus Tübingen, die im Rahmen der Sommerspiele in Paris als Mitglied ins Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgenommen wurde, nimmt an der TV-Show „Exatlon Germany“ teil. Die Sendung hat das Ziel, Hochleistungssport und Unterhaltung zu verbinden.

Kim Bui turnte in der Bundesliga für den MTV Stuttgart. //Eibner/Memmler

Die insgesamt 20 Teilnehmer, Prominente und Sportler, kämpfen in dem Sport-Reality-Format in zwei Teams in Hindernisparcours gegeneinander und sollen sportlich wie mental an ihre Grenzen gebracht werden. Die Show, die in der Dominikanischen Republik produziert wurde, wird ab dem 16. September montags bis freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sport1 ausgestrahlt.