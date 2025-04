Killesbergbahn startet an Karfreitag: Wann besucht der Osterhase die Killesbergbahn?

Es soll Kinder geben, die schon seit Wochen die Tage zählen. Die Tage bis zur ersten Fahrt mit der Killesbergbahn 2025. Aber warten wirklich nur die Kinder? Bekommen nicht auch die Erwachsenen große und sehnsüchtige Augen, wenn der „Blitzschwoab“ vorfährt? Und beginnen nicht manche gar das Schwelgen, wenn die „Santa Maria“ dampfend ins Grün aufbricht? An diesem Freitag, 18. April, kann man das Staunen von groß und klein wieder erleben – und sich natürlich auch selbst von der Killesbergbahn-Magie überzeugen. Um 10.30 Uhr geht es an Karfreitag los.

Magische Fahrfreude vermittelt die Killesbergbahn Foto: Killesbergbahn/SSB

Betrieben von der SSB, geht die Killesbergbahn mit drei Lokomotiven in die neue Saison. Star bleibt die Dampflokomotive „Santa Maria“, kaum weniger attraktiv aber sind die beiden Dieselloks „Blitzschwoab“ und „Schwoabapfeil“. An Karfreitag sind die „Santa Maria“ und der „Blitzschwoab“ im Einsatz – von 10.30 Uhr an bis 11.30 Uhr werden, kündigt die SSB an, „die Züge mit Vorspann gefahren, das heißt beide Lokomotiven ziehen den Zug gemeinsam über die steigungsreiche Strecke durch den Höhenpark“ . Dann aber ziehen „Santa Maria“ und „Blitzschwoab“ mindestens halbstündlich jeweils stolz alleine ihre Bahn. Letzte Abfahrt am Killesberg-Bahnhof ist gegen 17.30 Uhr.

Lesen Sie auch

Am Karsamstag geht es weiter – mit einem Diesellok-Tag und den Lokomotiven „Blitzschwoab“ und „Schwoabapfeil“. Wieder geht es um 10.30 Uhr los. Wichtig für Killesbergbahn-Ersterkunder: Von 12.45 bis 13.45 Uhr machen die Lokomotiven und ihre umsichtigen Lenker Mittagspause. Danach geht es weiter bis gegen 17.30 Uhr.

Und am Ostersonntag, 20. April? Lohnt es sich, früh aufzustehen. Allerdings nur, wenn man bereits vorab ein Ticket erworben hat. Um 9.10 Uhr und um 10.10 Uhr geht es mit der Dampflokomotive „Santa Maria“ und der Diesellokomotive „Blitzschwoab“ vom Bahnhof an der Stresemannstraße aus auf die 2,1 Kilometer lange Strecke durch den Killesbergpark. „Verkleidet“ als „Häsle-Express“ machen die Lokomotiven Halt auf den Wiesen. „Dort“, verrät die SSB, „ist für jedes Kind ein kleines Osternest versteckt“. Um 10.30 Uhr beginnt der reguläre Fahrbetrieb – bei ebenfalls normalem Kartenverkauf (Erwachsene 3 Euro, Kinder 3 bis 6 Jahre 1,50 Euro, Familie – 2 Erwachsene und maximal 4 Kinder zwischen 3 bis 6 Jahre 7,50 Euro).

Oster-Finale mit „Santa Maria“ und „Blitzschwoab“

Ausschließlich durchgehende Fahrten komplettieren das diesjährige Osterprogramm – am Ostermontag gehen von 10.30 Uhr an die Dampflokomotive „Santa Maria“ und die Diesellokomotive „Blitzschwoab“ an den Start. Und spätestens dann dürften die Argumente ausgegangen sein, nicht baldmöglichst wieder in die Wagen der Killesbergbahn einzusteigen.