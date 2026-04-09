Das neue Besucherzentrum auf dem Killesberg soll Gäste aus der ganzen Welt anlocken. Noch ist aber nicht klar, wo Busse und Autofahrer parken sollen – zum Ärger der Anwohner.
In einem Jahr startet die Internationale Bauausstellung Stuttgart und Region 2027 (IBA). Eine der Hauptanlaufstellen für Architekturbegeisterte aus der ganzen Welt soll vom 24. April bis 30. Oktober 2027 das neue Besucherzentrum auf dem Killesberg dienen. Und natürlich die benachbarte, weltberühmte Weißenhofsiedlung , deren 100. Geburtstag 2027 einer der Gründe für den IBA-Zuschlag war. Doch noch arbeiten Stadtverwaltung und IBA-Geschäftsführung an einem tragfähigen Vekehrskonzept, um den erhofften Besucheransturm bewältigen zu können.