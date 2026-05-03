Killesberg in Stuttgart: Anwohner erneuern Kritik an fehlendem Verkehrskonzept am Weissenhof zur IBA

Laut Baubürgermeister Peter Pätzold gibt es Planungen bei der Stadt – doch wann werden diese vorgestellt? Bereits jetzt liege die Belastung in der Siedlung über der Belastungsgrenze.
Das neue Besucher- und Informationszentrum am Weissenhof „soll zur zentralen Anlaufstelle für Architekturbegeisterte aus aller Welt werden“, ist OB Frank Nopper bereits voller Vorfreude. Schließlich findet die Internationale Bauausstellung Stuttgart und Region 2027 (IBA) aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der weltberühmten Siedlung auf dem Killesberg statt. Nicht nur die beiden zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Häuser von Le Corbusier, sondern auch zahlreiche andere Bauten in der Umgebung stellen „ein lebendiges Lehrbuch der Baugeschichte des 20. Jahrhunderts dar“. Doch auch das Stadtoberhaupt weiß, dass es „bei Veranstaltungen lebhaft werden kann“.