KiKA-Sendung: Sind sie die beste Klasse Deutschlands? – Stuttgarter Schüler im Finale

Die Schüler der 7c des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums stehen im Finale der Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“. Wie sie den Dreh erlebt haben – und was ihr Erfolgsrezept ist.

Lampenfieber kurz vor der Aufzeichnung, stundenlange Drehs und plötzlich Kameras überall: Für die 7c des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums in Stuttgart wurde aus einem Fernsehwunsch Realität. Ruiqi und Mathilda berichten begeistert von ihrer Zeit bei der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“, für deren Finale sich die Klasse in den vergangenen Monaten über mehrere Runden qualifiziert hat.

Die beiden Schülerinnen gehören in der Sendung zu den sogenannten „Erste-Reihe-Kids“. Während sie vorne sitzen und die meisten Fragen beantworten, sitzt die Klasse dahinter und unterstützt sie. Qualifiziert hat sich die Klasse 7c durch Schul-Battles und Wochenshows, bei denen sie gegen andere Klassen antrat. Die große Finalshow, bei der es für die Gewinnerklasse auf Klassenreise nach Prag geht, wird am 29. Mai in der ARD ausgestrahlt. „Ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass immer jemand eine passende Antwort wusste“, sagt Mathilda.

Stuttgarter Klasse im „Superfinale“

Die 13-jährigen Mädchen Ruiqi und Mathilda waren es auch, die die Idee für die Bewerbung hatten. Tatsächlich war es schon das zweite Mal, dass die Klasse sich bei der Fernsehsendung beworben hat. Beim ersten Versuch seien sie aber nicht weitergekommen: „Da musste man ein Video mitschicken, das war diesmal bei der Bewerbung anders“, erzählen sie. Diesmal konnten die Siebtklässlerinnen zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit ihrem Quiz-Talent überzeugen. Und so schafften sie es schließlich ins sogenannte „Superfinale“.

Eine aufregende Erfahrung mit „vielen Aha-Momenten“, wie Mathilda erzählt: „Dass ein Warm-Upper für Stimmung sorgt, dass das Studio kleiner ist als gedacht“, habe sie überrascht. Auch zu sehen, „wie später alles zusammengeschnitten wird“, sei für die 13-Jährigen ein spannender Einblick ins Fernsehgeschäft gewesen. Ruiqi ergänzt: „Ich finde Fernsehen sehr spannend und würde jederzeit noch mal mitmachen. Aber als Job würde ich es nicht machen“.

Getoppt worden seien alle Fernseherfahrungen schließlich vom großen Finale: „Das ist viel länger und einfach noch mal eine Nummer krasser“, beschreiben sie. Über den Ausgang dürfen die Mädchen aber noch nichts verraten.

„Eine richtig krasse Erfahrung“

Aber natürlich ist so ein Auftritt auch mit ordentlich Lampenfieber verbunden: „Im Bus nach Erfurt war noch alles gut. Kurz davor kam dann aber die Nervosität. Aber am Ende hat man sich einfach nur gefreut, das war eine richtig krasse Erfahrung. Auch, zu den Erste-Reihe-Kids zu gehören“, so Ruiqi. Und Mathilda ergänzt: „Man spürt auch einfach den Druck, der auf einem lastet. Trotzdem sind wir froh, dass wir die Erste-Reihe-Kids sein durften.“

Dass Mathilda und Ruiqi ihre Klasse als Erste-Reihe-Kids repräsentierten, war eine Mischung aus Klassenentscheidung und Auswahl des Fernsehsenders: „Wir haben gefragt, wer Lust hat, und dann fünf Mädchen und fünf Jungen dem Sender genannt. Es wurden dann Probeaufnahmen gemacht und der Sender hat schließlich entschieden“, erzählen sie.

Das Erfolgsrezept der 7c

In der Sendung konnten die beiden Mädchen dann beweisen, wie richtig diese Entscheidung war. Sie überzeugten mit ihrem Wissen und ihrem analytischen Verstand und brachten die Klasse so bis ins Superfinale. Obwohl Mathilda sich eher in Naturwissenschaften auskennt und Ruiqi, die Geige spielt, eher in Musik, habe keine von ihnen einen festen Wissensschwerpunkt. Allgemeinwissen und logisches Denken sei bei den Fragen ohnehin viel wichtiger gewesen: „Die Fragen sind ja Multiple Choice, deshalb kann man nach dem Ausschlussverfahren arbeiten. Bei den meisten Fragen wussten wir es nicht, haben dann diskutiert und sie mit unserem Allgemeinwissen und logischem Denken beantwortet“, sagen die beiden.

Ein weiterer Grund für den Erfolg sei die starke Klassengemeinschaft der 7C: „Wir haben alle an einem Strang gezogen und waren gemeinsam ein Team.“ Besonders die gemeinsame Zeit in der Jugendherberge und im Bus nach Erfurt gehöre zu den schönsten Erlebnissen der Reise: „Wir hatten extrem viel Spaß, vor allem auch abends in der Jugendherberge hatten wir eine tolle gemeinsame Zeit“, resümieren die Mädchen.

Die 7c in der Fernsehshow. Foto: KIKA /Steffen Becker

Der Gewinn sei dabei fast schon zweitrangig gewesen: „Wir haben gar nicht erwartet, ins Finale zu kommen“, sagen sie. Deshalb sei allein die Teilnahme und einmal Studioluft zu schnuppern schon Gewinn genug gewesen. Ob die Klasse tatsächlich nach Prag fahren darf, zeigt die ARD am 29. Mai.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für die 7C allerdings schon jetzt: Das „Superfinale“ können die Schülerinnen und Schüler nicht gemeinsam anschauen, da in den Schulferien viele aus der Klasse verreist sind.