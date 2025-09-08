Kika-Rolle für Jörg Teichgraeber: Wie ein Waiblinger Puppenspieler einst an die Rolle von Bernd das Brot kam

Das Kastenbrot Bernd ist Kult und in neuen Folgen auf Kika zu sehen. Der Waiblinger Jörg Teichgraeber erzählt, wie er vor 25 Jahren zu der Rolle kam.

Die Fernsehfigur Bernd das Brot kennen neun von zehn Deutschen, aber kaum einer kennt Jörg Teichgraeber, aufgewachsen in Waiblingen, der seit 25 Jahren die Stimme des mies gelaunten Kastenbrots auf Kika ist. Auch beim Interview in einem Stuttgarter Restaurant wird der 51-jährige Puppenspieler nicht erkannt. Wie sollte man von dem heiteren Mann auch auf den notorischen Bruddler Bernd schließen?

Herr Teichgraeber, wie wurden Sie Puppenspieler?

Ich komme aus einer Pfarrersfamilie, in der die Kinder ein Instrument lernten. Im Gymnasium in Waiblingen habe ich in der Theater-AG gespielt. Kunst lag mir also nicht fern. Während meines Zivildienstes im Forum Theater Stuttgart lernte ich die rege Figurentheaterszene hier kennen, Puppenspieler wie den großen Albrecht Roser. Mich hat dann die Großstadt gelockt und ich ging an die Ernst-Busch-Schule in Berlin, um Puppenspielkunst zu studieren. Das war eine umfassende Ausbildung mit Sprecherziehung, Schauspiel, Akrobatik, Fechten und so weiter. Die 90er waren eine gute Zeit in Berlin. Ich zog in den Osten und kaufte mir einen Trabant.

Im Jahr 2000, also kurz nach dem Studium, wurden Sie schon Bernd das Brot.

Ich hörte während meines Diploms davon, dass der Kinderkanal Spieler für neue Figuren suchte. Briegel der Busch und Chili das Schaf waren schon besetzt, aber für das Brot wurde noch jemand gesucht.

Hat Sie Bernd gleich als Rolle angesprochen?

Ich fand das Brot schon eine extrem schräge Idee. Als ich bei Kika in Erfurt anrief, wollte mich die Rezeptionistin abwimmeln. Sie sagte auf Sächsisch: Nä, das ist alles schon besetzt. Aber ich rief immer wieder an, bis sie mich an den zuständigen Redakteur durchstellte. Als er abnahm, sagte ich mit tiefer Stimme aus dem Bauch heraus: Ich hab gehört, Sie suchen ein Brot? Und er sagte: Jaja, wir suchen jemanden, der genau so eine Stimme hat wie Sie!

Und damit waren Sie engagiert?

Ich wurde zum Casting eingeladen. Dort waren Tommy Krappweis und Norman Cöster, die Erfinder und Autoren von Bernd. Als er mich sah, sagte Tommy: Oh, er ist jung und hat eine tiefe Stimme und ist kein Alkoholiker. Ich habe dann ein bisschen improvisiert und da sagte Norman: Das ist das Brot. Wir haben uns sofort auf der Humorebene verstanden. Bis heute ist es am Set immer ein lustiges Zusammenspiel. Es ist auch viel Improvisation dabei.

Wie haben Sie die Figur entwickelt?

Es war klar, dass Bernd ein Antiheld ist. Aber er hat sich charakterlich entwickelt. Erst war Bernd nur die Nebenfigur in der Sendung „Tolle Sachen“, eine Satire auf Werbesendungen im Fernsehen. Briegel der Busch wollte seine Wundermaschinen testen und zog aus der Lostrommel einen Testkandidaten. Auf den Zetteln stand aber immer nur Bernd. Bernd kam also herein, sagte „Mist!“, musste ein Ding testen und flog in die Luft. Erst lachte man über Bernd, aber irgendwann lachte man mit Bernd. Er wurde von einer Nebenfigur zum Titelhelden, hat sich zum Beispiel mal unter dem Einfluss von Koffein in die Lostrommel verliebt. Keiner hat anfangs geahnt, dass das so eine Kultfigur wird.

Bernd gehört nach eigener Aussage zur Gattung Homo Brotus Depressivus. Er starrt am liebsten die Raufasertapete an, liest die Zeitschrift Die Wüste und trinkt lauwarme Mehlsuppe. Warum wird so einer zum Sympathieträger bei Kindern und Erwachsenen?

Er verkörpert dieses Recht auf schlechte Laune, wie mal jemand geschrieben hat. Außerdem blieb er auch, als es keine neuen Folgen mehr gab, immer präsent durch die Nachtschleife. Statt eines Sendebildes zeigte Kika Bernd in Dauerschleife. Ich glaube, es gibt auch einen Nostalgieeffekt. Leute, die vor 25 Jahren Kinder waren, haben selbst Kinder und zeigen ihnen Bernd. Geholfen hat auch der Grimmepreis 2004, den Bernd natürlich nicht angenommen hat. Danach ging es richtig los.

In der neuen Serie „Besser mit Bernd“ testet das Brot unter anderem einen Sockenfinder. Foto: KiKA/bumm film GmbH

Wie?

Bernd konnte in neue Rollen schlüpfen. Wir machten zum Beispiel Satiren auf „Star Trek“ oder „Harry Potter“. Eine meiner Lieblingsrollen war „Berndi Broter und der Kasten der Katastrophen“, eine Potter-Parodie als Spielfilm. Die Grimmepreis-Verleihung war übrigens auch lustig.

Erzählen Sie bitte.

Wir standen alle auf der Bühne, aber ich war als Spieler nicht sichtbar. Als es vorbei war, wurde mein Versteck abgebaut. Aber man hatte mich vergessen, also musste ich mich rausschleichen. Es gibt nichts, das so viel Aufmerksamkeit erzeugt, wie jemand, der versucht, sich von der Bühne zu schleichen. So habe ich einen Extra-Applaus ergattert.

Wie steuern Sie Bernd eigentlich?﻿

Ich habe eine Hand in der Puppe, um den Mund zu klappen. Die Augen kann ich mit der anderen über eine Mechanik steuern. Für die Stimme habe ich ein Mikro. Ein Monitor zeigt mir zeitgleich, wie es aussieht. Ich habe direkte Kontrolle, das macht Bernd so authentisch zu spielen. Man führt quasi seine eigene Regie mit dem Bild.

Ist es das, was Sie am Puppenspiel reizt?

﻿Ich fand es künstlerisch immer interessanter, mit einer Puppe auf der Bühne zu stehen als ohne. Da ist dieses Oszillierende beim Puppenspiel: Wer steuert eigentlich wen? Das ist ein bisschen wie beim Thema Künstliche Intelligenz heute. Vielleicht macht den Reiz auch aus, sich hinter die Puppe zurückziehen zu können, nicht immer selbst ausgesetzt zu sein.

Das schützt auch vor Fan-Rummel, oder?

Ich finde es super, dass ich einen Star verkörpere – ohne erkannt zu werden. Außerdem altert Bernd im Gegensatz zu mir nicht. Manchmal passiert es, dass meine Studenten mitbekommen, dass ich Bernd bin. Und dann sagen sie: Oh, du bist das! Es gibt auch prominente Fans wie Patti Smith. Im Ausland sieht man Bernd als „weired german humor“, also merkwürdigen deutschen Humor.

Steckt etwas von Ihnen in Bernd oder umgekehrt?

Es wäre übertrieben zu sagen, ich betriebe Method Acting. Nein, die Figur saß einfach von Anfang an und jetzt ist es wie Fahrradfahren. Es ist ein Handwerk. Natürlich muss ich Bernds Humor verstehen, um ihn mit Beseeltheit zu spielen. Das ist wichtiger, als zu überlegen, wo kommt das bei mir her. Ich bin eigentlich ein recht gut gelaunter Mensch. Vielleicht auch deshalb, weil ich mit Bernd meine schlechte Laune kanalisieren kann.

Reden Sie im Alltag manchmal wie er?

Das passiert schon, na klar. Aber ich verbringe ja insgesamt nicht mehr so viele Tage mit Bernd. In Spitzenzeiten waren es 100 Drehtage pro Jahr. Für die neue Staffel haben wir zehn Sendeminuten am Tag gedreht, waren also nur eine Woche im Studio für alle Folgen.

Mögen Ihre Kinder Bernd?

Ich habe zwei erwachsene Kinder, die haben das früher schon geguckt. Kürzlich hat mir mein Sohn ein Bild aus dem Video eines sehr erfolgreichen amerikanischen Youtubers geschickt, der im Hintergrund eine Bernd-Puppe hatte. Das fand er lustig. Ich habe noch eine dreijährige Tochter. Die ist ein bisschen zu jung für Bernd.

Kindersendungen sind heute schneller, bunter, lauter. Figuren wie Biene Maja oder die Schlüpfe werden animiert anstatt gezeichnet. Muss sich Bernd dem anpassen?

Die haben sogar das Titellied bei Biene Maja von Karel Gott ausgetauscht. Das geht gar nicht! Ich glaube, die analoge Produktionsweise von Bernd hat Charme und macht seinen Stil aus. Und wenn alle Figuren live beim Dreh beisammen sind, hat das eine viel größere Direktheit, eine ganz eigene Dynamik. Das Lustige ist: Vor 25 Jahren waren wir progressiv. Das war damals eine neue Erzählgeschwindigkeit fürs Puppenspiel, diese schnellen Schnitte. Es ist toll, dass der Sender einen so langen Atem hatte, einem Team die Zeit gegeben hat, miteinander Quatsch zu machen.

Zumindest thematisch ist Bernd in der neuen Staffel „Besser mit Bernd“ aber auf Höhe der Zeit.

Wir machen keine Satire auf Fernsehwerbung mehr, sondern auf Social Media. Bernd ist jetzt der Brotfluencer. Aber er weiß selbst gar nicht, was das ist. Er testet sinnlose Dinge, die jemand über Instagram verticken möchte. Er fliegt auch wieder in die Luft.

Wird Bernd erfolgreicher Brotfluencer?

Natürlich nicht. Aber für die Zuschauer ist er wieder eine Figur, die humorvoll Abstand schafft zu diesem ganzen Schnellen, Lauten, Dopamingetriebenen auf Social Media. Das spricht Erwachsene und auch Kinder und Jugendliche an, die merken, dass es noch etwas anderes im Leben gibt, als zu konsumieren. Ich selbst habe mir einen App-Blocker installiert, damit ich nur noch 15 Minuten pro Tag auf Instagram verbringen kann. Manchmal sehnt man sich doch einfach nur nach einer Raufasertapete.

Chili das Schaf und Briegel der Busch sind seit 25 Jahren an Bernds Seite. Foto: KiKA/bumm film GmbH

Sie leben seit langem in Schweden und leiten die Hyper Island School, eine Art Berufsfachhochschule für Medien und Design. Wie kam es dazu?

Ich lebe in Schweden meinen Bullerbü-Traum aus. Zu Hyper Island kam ich, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie man Bewegungen in Echtzeit in digitale Animation umsetzen kann. Es geht heute auch darum, wie KI eingesetzt wird. Klassisches Puppenspiel mache ich nur noch mit Bernd.

Haben Sie keine Lust mehr auf neue Rollen?

Es käme darauf an, wer anruft. Aber eine gut gelaunte Figur könnte ich nach so langer Zeit mit Bernd wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Ich habe aber große Lust, mit Bernd Neues auszuprobieren, zum Beispiel kleine Videos für Tiktok. Ich glaube, das würde super funktionieren. Es ist ein großes Glück, dass Bernd und ich uns gefunden haben.

25 Jahre Bernd das Brot – neue Staffel im Jubiläumsjahr

Besser mit Bernd

Nach vielen Jahren, in denen vor allem Wiederholungen gezeigt wurden, kehren Bernd und Co im Jubiläumsjahr mit neuen Folgen zurück: Seit 1. September sind die ersten sechs Folgen von„Besser mit Bernd“ in der Kika-App und auf kika.de verfügbar. Weitere sechs erscheinen am 8. September. Ab dem 9. September feiert die Serie dienstags bis freitags um 12.50 Uhr bei Kika Premiere. Zum Inhalt schreibt Kika: „Auf dem Kanal ,Besser mit Bernd’ wird Bernd das Brot gezwungen, Life Hacks und Erfindungen für Kinder und Jugendliche zu testen. Für die nötigen Ideen sorgen Chili das Schaf und Briegel der Busch. Aber braucht man wirklich einen KI-gestützten Sockenfinder oder einen Rucksack mit unendlichem Platz? Die Puppet-Comedy parodiert Trends auf Plattformen wie Instagram oder Tiktok und ist auch ohne Social-Media-Kenntnisse verständlich und unterhaltsam. Das junge Publikum wird humorvoll zu einem reflektierten Umgang mit Social Media angeregt.“ Auf kika.de gibt es außerdem alte Folgen mit Bernd, Chili und Briegel, ebenso Informationen zu weiteren Sondersendungen und Aktionen im Jubiläumsjahr.

Bernds Geschichte

2000 gingen Bernd das Brot, Chili das Schaf und Briegel der Busch erstmals im noch jungen öffentlich-rechtlichen Kinderkanal Kika auf Sendung. Erfunden und bis heute produziert wird die Sendung von Tommy Krappweis und Norman Cöster. Das mies gelaunte Kastenbrot Bernd entwickelte sich im Laufe der Jahre von der Neben- zur Hauptfigur. Bernd ist meist mürrisch und hat keine Lust, irgendetwas zu machen. Aber dieser Plan geht nicht auf: Als Astrobrot muss er sogar in den Weltraum fliegen. Die Inhalte rund um Bernd sind für Kinder ab dem Grundschulalter geeignet. Als Kika-Nachtschleife hat Bernd auch viele erwachsene Fans.

Der Puppenspieler

Geboren 1974 in Stuttgart, wächst Jörg Teichgraeber in Waiblingen auf. Nach dem Gymnasium und dem Zivildienst am Forum Theater Stuttgart studiert er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin Puppenspielkunst. Neben seiner Rolle als Bernd das Brot trat er lange als Puppentheaterspieler an Theatern und in Schulen auf. Seit 2006 lebt der Vater dreier Kinder in Schweden und leitet dort heute die Hyper Island School.