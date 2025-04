Kiew: Selenskyj: Teile aus US-Firmen in Nordkorea-Rakete gefunden

1 „Die Rakete, die in Kiew Zivilisten getötet hat, enthielt mindestens 116 Komponenten, die aus anderen Ländern stammten“, erklärte Selenskyj. (Archivbild) Foto: dpa/Sean Kilpatrick

Eine in der Ukraine entdeckte nordkoreanische Rakete, die am Donnerstag mehrere Zivilisten getötet haben soll, weist laut Selenskyj Bauteile von US-Firmen auf. Er fordert nun mehr „Druck“ und Sanktionen gegen Moskau und Pjöngjang.











In einer am Donnerstag von Russland auf Kiew abgefeuerten Rakete aus nordkoreanischer Produktion sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Dutzende Bauteile von US-Firmen gefunden worden. „Die Rakete, die in Kiew Zivilisten getötet hat, enthielt mindestens 116 Komponenten, die aus anderen Ländern stammten – und die meisten von ihnen wurden, leider, von US-Firmen produziert“, erklärte Selenskyj am Freitag im Onlinedienst X. Er forderte mehr „Druck“ und Sanktionen gegen Moskau und Pjöngjang.