Katie Price muss möglicherweise vor Gericht aussagen. Ihr Ex-Mann Kieran Hayler wurde wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen angeklagt. Die Taten sollen während ihrer gemeinsamen Ehe stattgefunden haben.
Die TV-Persönlichkeit Katie Price (47) könnte als Zeugin vor Gericht geladen werden, nachdem ihr Ex-Mann Kieran Hayler (38) wegen schwerer Sexualdelikte angeklagt wurde. Dem ehemaligen Stripper werden insgesamt drei Fälle von Vergewaltigung und ein Fall von sexuellem Missbrauch an einer 13-Jährigen vorgeworfen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet.