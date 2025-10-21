Katie Price muss möglicherweise vor Gericht aussagen. Ihr Ex-Mann Kieran Hayler wurde wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen angeklagt. Die Taten sollen während ihrer gemeinsamen Ehe stattgefunden haben.

Die TV-Persönlichkeit Katie Price (47) könnte als Zeugin vor Gericht geladen werden, nachdem ihr Ex-Mann Kieran Hayler (38) wegen schwerer Sexualdelikte angeklagt wurde. Dem ehemaligen Stripper werden insgesamt drei Fälle von Vergewaltigung und ein Fall von sexuellem Missbrauch an einer 13-Jährigen vorgeworfen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Juni und Oktober 2016 ereignet haben - zu einer Zeit, als Katie Price noch mit Hayler verheiratet war. Der 38-Jährige wird am 19. November vor dem Magistrates Court in Crawley erscheinen müssen. Eine Quelle der Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der britischen Zeitung: "Katie könnte durchaus vor Gericht gerufen werden, um auszusagen. Sie war mit Kieran verheiratet, als diese Straftaten angeblich geschehen sind."

Professionelle Reaktion trotz Schock

Price zeigte sich während ihrer laufenden Theater-Tour in Großbritannien von der Nachricht sichtlich erschüttert. Nur wenige Stunden nachdem die Anklage gegen Hayler öffentlich wurde, stand sie am Montagabend in Swansea auf der Bühne. Vor dem Publikum sprach sie offen über die Situation: "Die Sache, die heute Abend rauskommt... Ich stehe immer noch unter Schock." Trotz der belastenden Umstände entschied sich die 47-Jährige, ihre Show nicht abzusagen. "Ich hätte sagen können: 'Scheiß drauf, ich mache diese Show nicht.' Aber ich bin professionell und ziehe es durch", erklärte sie laut "The Sun".

Nach Informationen der Zeitung ist das mutmaßliche Opfer kein Mitglied der erweiterten Familien von Price oder Hayler. Die Polizei in Sussex bestätigte die Anklage in einer offiziellen Stellungnahme: "Wir können bestätigen, dass Kieran Hayler aus Northchapel in West Sussex wegen drei Fällen von Vergewaltigung und einem Fall von sexuellem Missbrauch an einer 13-Jährigen angeklagt wurde."

Der Beschuldigte weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Ein rechtlicher Vertreter von Hayler erklärte: "Kieran Hayler bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in vollem Umfang. Herr Hayler ist vollständig eingebunden und hat während der gesamten Ermittlungen mit der Polizei kooperiert und wird dies auch weiterhin tun. Er freut sich darauf, dass sein Name reingewaschen wird, da er an das Justizsystem glaubt."

Turbulente Ehe endete 2021

Katie Price und Kieran Hayler waren sechs Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Jett (12) und Tochter Bunny (11). Die Ehe zerbrach 2018, nachdem Price herausgefunden hatte, dass Hayler sie zum dritten Mal betrogen hatte. Die Scheidung wurde schließlich 2021 nach pandemiebedingten Verzögerungen rechtskräftig.