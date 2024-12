Kieran Culkins: Seine Kinder haben Kevin - Allein zu Haus noch nie gesehen

1 Kieran Culkin feierte mit "Succession" große Erfolge. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Kieran Culkin hat selbst eine kleine Rolle in dem Film, der seinen Bruder Macaulay Culkin zum Kinderstar machte. Trotzdem kennen seine Kinder den Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus" nicht.











Link kopiert



Kieran Culkin (42) hat verraten, warum seine Kinder die beliebten Weihnachtsfilme seines Bruders Macaulay Culkin (44) bisher nicht kennen. Der 42-Jährige spielte an der Seite seines Bruders in "Kevin - Allein zu Haus" von 1990 und der Fortsetzung "Kevin - Allein in New York" von 1992 selbst eine kleine Rolle. Kieran war damals als ein Cousin von Macaulay Culkins Hauptfigur Kevin McCallister zu sehen.