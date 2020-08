1 In Kiel ist ein Fahnenmast auf eine Auszubildende gestürzt, die 23-Jährige überlebte nicht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Patrick Seeger

Eine 23-Jährige ist in Kiel bei einem Fototermin anlässlich des Ausbildungsstarts von einem Fahnenmast erschlagen worden. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die anderen Auszubildenden.

Kiel - An ihrem ersten Ausbildungstag ist auf dem Rathausplatz in Kiel (Schleswig-Holstein) eine 23-Jährige auf besonders tragische Weise ums Leben gekommen: Die städtische Auszubildende wollte sich am Montagvormittag gemeinsam mit 50 weiteren neuen Azubis für ein gemeinsames Foto auf den Rathausplatz stellen, wie die Stadt mitteilte. In diesem Moment sei am Rande des Platzes ein Lastwagen beim Rangieren gegen einen Fahnenmast gestoßen. Der Mast sei abgebrochen und auf die 23-Jährige gestürzt.

„Ich bin zutiefst erschüttert und geschockt“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Er war Zeuge des Unfalls. „Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“ Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die anderen Auszubildenden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.