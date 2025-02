Kiel: 25-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

1 Der 25-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Nach einem Messerangriff in der Kieler Fußgängerzone Ende Januar sitzt ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen ihn besteht laut Staatsanwaltschaft Kiel dringender Tatverdacht wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung.











