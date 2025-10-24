"Das Wichtigste ist Geduld": Kinderarzt Dr. med. Vitor Gatinho erklärt im Interview, wie Eltern ihre Kinder für gesundes Essen begeistern können. Als Experte beim "Bluey Tag" am 25. Oktober im Disney Channel verrät er außerdem, wie wichtig Bewegung für das Gehirn ist.
"Kinder lernen über Nachahmung - nicht über Erziehung": Kinderarzt Dr. med. Vitor Gatinho verrät, wie Kinder eine gesunde Einstellung zum Essen und zu körperlicher Aktivität bekommen. Der Mediziner, der am "Bluey Tag" im Disney Channel (25. Oktober ab 05:45 Uhr) in unterhaltsamen Clips über "Ernährung und Gesundheit" aufklärt, spricht im Interview zudem über Süßigkeiten, Bewegung und Social Media. "Gesundheit entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Balance", erklärt der Arzt, der als "Kids.Doc" auf Instagram 817.000 Follower hat.