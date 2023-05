Retter entdecken entführte Frau in einer Gartenhütte

1 Wo ist die 23-Jährige? In der ersten Nacht suchen die Einsatzkräfte noch vergebens. Foto: SDMG/Woelfl

Eine 23-Jährige wurde zwischen Plochingen und Reichenbach gefangen gehalten: Wie Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eine Nacht und einen ganzen Tag lang suchen und am Ende Erfolg haben.









Eine 23-jährige Frau ist entführt, vergewaltigt und in einem Gartenhäuschen gefangen gehalten worden. Ihr Martyrium dauerte fast 24 Stunden. Es konnte mit einer groß angelegten Suchaktion von Polizei und Rettungskräften zwischen Reichenbach an der Fils und Plochingen (Kreis Esslingen) am Samstagabend beendet werden. „Man hat bei der Suche einfach nicht lockergelassen“, sagt Polizeisprecherin Andrea Kopp, „und dann hat sich tatsächlich auch ein entscheidender Hinweis ergeben.“