Kidical Mass kritisiert die Stadt Stuttgart: „Die empfohlenen Schulwege sind unsicher“

1 Zu schnell fahrende Autos sind nur eine Gefahrenquelle unter vielen für Kinder auf ihrem Weg zur Schule. Foto: dpa/Arne Dedert

Fast 200 „schwerwiegende Parkverstöße“ auf 13 Schulwegen binnen einer Stunde – das ist das Ergebnis des Schulweg-Checks 2024 der Initiative Kidical Mass. Wo gab es die meisten Gefahrenstellen?











Link kopiert



Die Kidical Mass stellt kein gutes Zeugnis aus: „Die von der Stadt empfohlenen Schulwege zu den Stuttgarter Grundschulen sind unsicher.“ So das Fazit der Initiative nach ihrem Schulweg-Check 2024. Für diesen haben zehn Mitglieder an einem Oktobermorgen zwischen 7 und 8 Uhr die Wege zu 13 Grundschulen in Stuttgart unter die Lupe genommen und dabei „196 schwerwiegende Parkverstöße und andere vermeidbare Gefahrenstellen wie etwa schlecht abgesicherte Baustellen“ dokumentiert. Im Vergleich zum Vorjahr, als 166 vermeidbare Gefahrenstellen auf 13 Schulwegen festgestellt worden seien, habe sich die Situation damit deutlich verschlechtert, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.