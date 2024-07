Kicktipp: Das bedeutet die Spalte S (Erklärung)

1 Dafür steht das S. Foto: Nicole Lienemann / shutterstock.com

Sie fragen sich, was die Spalte S bei Kicktipp bedeutet? Wir erklären, was dahintersteckt und wie die Punkte zustande kommen.











In der Gesamtübersicht eines Kicktipp-Tippspiels zeigt die Spalte "S" standardmäßig die Spieltagssiege jedes Tippspielers an. Diese Punkte werden für richtig getippte Ergebnisse vergeben. Die genaue Punktzahl pro richtigem Tipp kann vom Spielleiter festgelegt werden. Ein Klick auf die Überschrift der Spalte "S" in der Gesamtübersicht sortiert die Tabelle nach den Spieltagspunkten. So kann man schnell sehen, wer in den einzelnen Spieltagen am besten getippt hat.