Kickers besiegen Steinbach: Mehr Power, mehr Tore – die Blauen weiter im Aufwind

Lauf- und spielfreudig, kombinationssicher und mit mehr Zug zum Tor – die Stuttgarter Kickers zeigen beim 4:1 gegen den TSV Steinach Haiger eine ihrer besten Saisonleistungen.

Per Lockl kam Freude strahlend Richtung Kabine. „Plötzlich Sommer, Geburtstag, ein klasse Spiel mit Energie und Intensität – und ein top Ergebnis. Was will man mehr“, sagte der gut gelaunte Mittelfeldspieler von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nach dem 4:1 (1:1) gegen den TSV Steinbach Haiger. Er machte an seinem 25. Geburtstag ein richtig gutes Spiel, eroberte viele Bälle und brachte Struktur ins Spiel der Blauen, die einfacher spielen, mit mehr Power und mehr Zug zum Tor als in der Vorrunde.

Das Toreschießen überließ Lockl seinen Mitspielern. Flamur Berisha brachte die Kickers vor 3550 Zuschauern in einer bärenstarken Anfangsviertelstunde mit seinem zehnten Saisontor mit 1:0 in Führung (13.). Aus dem Nichts fiel das 1:1 (20.). Nach einem von Torwart Felix Dornebusch verursachten Elfmeter traf Eros Dacaj (20.) – das erste Gegentor für die Kickers im Jahr 2026.

Tomic macht Fehlschuss wett

Die Chance nach diesem Stimmungsdämpfer noch vor der Pause wieder in Führung zu gehen, vergab David Tomic: Er scheiterte mit einem Elfmeter (Foul am agilen Marlon Faß) an TSV-Keeper Jesper Heim (32.). Den Fehlschuss machte Tomic in der zweiten Halbzeit jedoch mehr als wett.

Erst staubte Faß mit seinem sechsten Saisontor nach einem Tomic-Schuss zum 2:1 ab (64.). Dann schloss der offensive Mittelfeldspieler gegen die nach ihrem Mittwochspiel gegen Offenbach (4:2) müde werdenden Steinbacher zweimal selbst entschlossen zum 3:1 (80.) und 4:1 (90.) ab. Es waren die Saisontreffer sechs und sieben des 28-Jährigen. Und sie rundeten einen Auftritt ab, bei dem nicht alles funktionierte, der aber nicht nur Geburtstagskind Lockl, sondern alle Kickers-Fans gut gelaunt nach Hause gehen ließ.

Wenig überraschend, hatte auch Trainer Marco Wildersinn viel Lob für sein Team parat: „Wir haben wenig zugelassen, viele Torchancen erspielt. Meine Mannschaft hat auch am Ende nicht aufgehört, mehr zu wollen und gezeigt, dass sie richtig Bock hat“, sagte der 45-Jährige.

Nach nun vier ungeschlagenen Spielen in Serie (drei Siege, ein Unentschieden) wollen die Blauen ihre Erfolgsbilanz am kommenden Samstag (14 Uhr) beim SC Freiburg II ausbauen.

Aufstellung

Dornebusch – Danquah, Schwab, Borac – Blank (59. Udogu), Tomic, Lockl, Frauendorf (88. Zaiser) – Berisha (80. Fundel), Mauersberger (59. Schembri) – Faß (80. Unsöld).

Bank: Neaime, Petrovic, Fundel, Kiefer, Skenderovic.

Nicht im Kader: Bromma, Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob,Braig, Stojak.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1.

Termine

SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)