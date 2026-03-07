Kickers besiegen Steinbach: Mehr Power, mehr Tore – die Blauen weiter im Aufwind

Lauf- und spielfreudig, kombinationssicher und mit mehr Zug zum Tor – die Stuttgarter Kickers zeigen beim 4:1 gegen den TSV Steinach Haiger eine ihrer besten Saisonleistungen.
Per Lockl kam Freude strahlend Richtung Kabine. „Plötzlich Sommer, Geburtstag, ein klasse Spiel mit Energie und Intensität – und ein top Ergebnis. Was will man mehr“, sagte der gut gelaunte Mittelfeldspieler von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nach dem 4:1 (1:1) gegen den TSV Steinbach Haiger. Er machte an seinem 25. Geburtstag ein richtig gutes Spiel, eroberte viele Bälle und brachte Struktur ins Spiel der Blauen, die einfacher spielen, mit mehr Power und mehr Zug zum Tor als in der Vorrunde.