Kichern im Publikum bei CinemaCon: Homer wäre stolz: Lob für Christopher Nolans The Odyssey

"Homer wäre stolz": Lob für Christopher Nolans "The Odyssey"

1 Matt Damon in "The Odyssey". Foto: Universal Studios. All Rights Reserved.

Universal Pictures schwärmt bei der CinemaCon in höchsten Tönen von "The Odyssey". Christopher Nolans neuer Film sei ein "Meisterwerk", auf das Vorlagenautor Homer stolz wäre. Dies sorgte bei der Kinomesse in Las Vegas für Kichern im Publikum.











Nein, es gab bei der CinemaCon in Las Vegas kein Material von "The Odyssey" zu sehen. Doch Jim Orr, Vertriebschef bei Universal Pictures, sprach bei der Filmmesse über den nächsten Film von Christopher Nolan (54) und schwärmte dabei in höchsten Tönen vom ersten Werk des Regisseurs nach seinem Oscar-Abräumer "Oppenheimer".