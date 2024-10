KI-Wettlauf: Google lässt KI-Helfer Gemini Live auch Deutsch sprechen

1 Der KI-Assistent Gemini Live von Google wird mehr als 40 Sprachen sprechen. (Symbolbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Google geht im KI-Wettlauf mit ChatGPT und anderen in die Offensive. Die Software Gemini Live, die sich mit Nutzern unterhalten kann, soll mit Dutzenden neuen Sprachen mehr Menschen erreichen.











Mountain View - Google bringt seinen sprechenden KI-Assistenten Gemini Live auch auf Deutsch heraus. Insgesamt wird die Software, die sich mit Nutzern unterhalten kann, auf Android-Smartphones in mehr als 40 Sprachen verfügbar sein. Zunächst startete sie im August auf Englisch. Außerdem wird man die Gemini-KI in den kommenden Wochen auch in deutscher Sprache mit weiteren Google-Diensten wie Kalender oder Erinnerungen verbinden können.