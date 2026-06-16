KI und Demokratie: Politik ohne Intelligenz

Wie man sich mit Algorithmen selbst entwürdigt: Politik und Medien tappen in die KI-Falle.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im politischen Diskurs hat sich zuletzt zu einem Kampfgebiet entwickelt, auf dem zwar nicht scharf geschossen, doch mit spitzer Feder respektive klandestinen Algorithmen gestritten wird. Der Lärm gilt der Frage, welcher Hilfsmittel sich diejenigen bedienen dürfen, die sich öffentlich zu Wort melden. Das ist kein triviales Thema. Letztlich geht es um die Conditio humana. Also um die Frage, was den Menschen ausmacht.