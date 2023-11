KI-Systeme: Was ChatGPT über Baden-Württemberg denkt

Was ChatGPT über Baden-Württemberg denkt

1 Das KI-System ChatGPT. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Künstliche Intelligenz (KI) erobert nach und nach den Alltag. Viele Menschen arbeiten inzwischen mit ChatGPT oder ähnlichen Angeboten. Die wissen einiges über den Südwesten. Doch das Ganze hat Grenzen.











„Warum sind die Uhren in Baden-Württemberg so zuverlässig? Weil sie immer auf die Sekunde genau gestellt sind, aber nie auf den Monat!“ Wer sich fragt, was einem das sagen soll: Diese Antwort gibt der Chatbot ChatGPT auf die Frage: „Kennst du einen Witz über Baden-Württemberg?“ Die Reaktion startet mit einem: „Natürlich“.