KI-Stimmen-Skandal: Morgan Freeman kämpft gegen Missbrauch seiner Stimme

Hollywood-Legende Morgan Freeman geht juristisch gegen den Missbrauch seiner unverwechselbaren Stimme durch Künstliche Intelligenz vor. Im Interview macht der Oscarpreisträger seinem Ärger Luft und kündigt an: Seine Anwälte hätten alle Hände voll zu tun.
Er ist eine der markantesten Stimmen Hollywoods - und genau das wird Morgan Freeman (88) jetzt zum Problem. Der Oscarpreisträger wehrt sich vehement gegen die unerlaubte Nutzung seiner Stimme durch Künstliche Intelligenz. In einem aktuellen Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" ließ der Schauspieler keinen Zweifel daran, wie verärgert er über diese Entwicklung ist.