Alexa+ versteht jetzt normale Sprache und kann sogar selbst Tische reservieren oder erkennen, ob der Hund schon gefüttert wurde. Was steckt hinter Amazons neuem KI-Update?
Berlin - Amazon bietet seine komplett überarbeitete Sprachassistentin Alexa+ nun auch in Deutschland an. Die auf generativer KI basierende Software soll deutlich natürlicher kommunizieren und komplexe Aufgaben selbstständig erledigen können, versprach der US-Konzern in Berlin. Gleichzeitig kündigte der Autohersteller BMW an, die Technologie als Basis für seinen neuen Sprachassistenten im Auto zu nutzen.