KI-Scanner findet jeden Kratzer – Schock bei Mietwagen-Rückgabe

Wenn die Mietwagen-Rückgabe zum Albtraum wird: Neue KI-Scanner entlarven jede Unebenheit. Drohen jetzt horrende Kosten für kaum sichtbare Bagatellen?
Unbeschwerte Urlaubstouren mit dem Mietauto ade? Was sich als vermeintlicher Fortschritt ausgibt, wird für viele Kunden zum bösen Erwachen: KI-gestützte Scanner, die inzwischen an immer mehr Mietwagenstationen, vor allem an US-Flughäfen, eingesetzt werden, entpuppen sich als gnadenlose Detektive. Selbst mikroskopisch kleine Kratzer, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind, entgehen dem digitalen Auge nicht. Die Folge: Unerwartet hohe Rechnungen und jede Menge Frust.