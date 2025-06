KI in der Wissenschaft: Diese KI macht Ingenieuren Konkurrenz

1 KI-Systeme werden immer leistungsfähiger. Das hat weitreichende Folgen für die Arbeit von Ingenieuren und Wissenschaftlern. Foto: dpa

Die Uni Stuttgart präsentiert den ersten KI-Ingenieur. Schon bald könnten KI-Systeme einen großen Teil der Arbeit von Forschern und Entwicklern übernehmen.











Manchmal mache er sich schon Sorgen, sagt Xu Chu, wenn man ihn auf die möglichen Auswirkungen seiner Entwicklung anspricht: den „ersten KI-Ingenieur der Welt“, wie es in der Pressemitteilung der Universität Stuttgart heißt. Dahinter verbirgt sich eine Software, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz selbstständig komplizierte Strömungsberechnungen durchführt. Der KI-Ingenieur wurde von Forschenden des Exzellenzclusters SimTech sowie der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie der Universität Stuttgart unter der Leitung von Xu Chu programmiert. Der gebürtige Chinese hat in Stuttgart studiert, promoviert und habilitiert. Er ist Privatdozent an der Universität Stuttgart und Senior Lecturer an der englischen Universität Exeter.