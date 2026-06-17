KI in der Gastronomie: Sie wollen kein Trinkgeld

Wenn in Restaurants das Personal fehlt, springen immer öfter Serviceroboter ein. Wie das geht? Eine Begegnung mit der Firma Thermohauser und ihren Helferlein.

Eines lässt sich schnell feststellen: Peanut ist ein sehr friedfertiges Wesen. Der Roboter spricht nicht einfach nur, er flötet geradezu, mit einer ansteigenden Satzmelodie, als sei er an diesem Tag ganz außerordentlich gut gelaunt. „Genießen Sie Ihr Es-sen!“, tönt es in melodischem Singsang aus dem selbstfahrenden Servierwagen, nachdem er eine Wurst- und Käseplatte an die Gäste an Tisch eins ausgeliefert hat. Man könnte auch sagen: Dieser Gastroroboter ist so dermaßen freundlich, dass es einem bei einem menschlichen Kellner vielleicht schon wieder auf die Nerven gehen würde. Anschließend tuckert die Maschine wieder los, heim an die Theke. „Ich bin zu-rü-ück“, meldet Peanut unermüdlich, immer bereit für weitere Aufträge. Und niemals, niemals genervt.

Bedroht künstliche Intelligenz Arbeitsplätze? Der Plastikkamerad darf an diesem Tag ausnahmsweise einen kleinen Ausflug unternehmen. Zwei seiner mechanischen Freunde sind mit von der Partie. Denn zu Demonstrationszwecken hat das Team von Throbotics, einer Tochterfirma von Thermohauser aus Uhingen im Landkreis Göppingen, drei der Roboter ins Restaurant „Loom“ im nahe gelegenen Eislingen geschafft. Die Apparate verfügen über die verschiedensten Talente. Das Markenversprechen dahinter, wenn auch nur indirekt: So sieht die Zukunft aus. Sogar schon in der Gegenwart.

Der Impuls, die selbstfahrenden Servierroboter in Cafés, Restaurants und Kantinen noch breiter einzuführen, als dies in den letzten Jahren schon geschehen ist – er kommt in einem interessanten, auch ein wenig kritischen Moment. Zu einer Zeit, in der die Gastronomie weithin über Mangel an menschlichem Personal klagt. Und in der zugleich die Wirtschaftsphilosophen über die Frage debattieren, ob und wie die künstliche Intelligenz auf mittelfristige Sicht auch die Arbeitsplätze obsolet machen könnte, für die es durchaus Interessenten gäbe. Fortschrittseuphorie und dystopische Ahnung kommen derzeit immer Hand in Hand, und die meisten können es irgendwie nachfühlen.

Wie weit die Servierroboter tatsächlich schon verbreitet sind, ist schwer zu sagen. Von 200.000 deutschen Gastrobetrieben und Hotels würden bislang rund 3000 die KI-Helfer einsetzen, schätzte die Tageszeitung „Die Welt“ Ende 2024 – ein paar mehr sind es inzwischen sicher. In der Gastronomie hängt der technologischen Disruption ja vor allem ein humanistisches Care-Versprechen im Weg, so diffus es auch ist: Das Essen soll man immer noch von Menschen bekommen, auf möglichst empathische Art. „Ich kann mir kein Restaurant vorstellen, in dem man 70 Euro bezahlt und von einem Roboter bedient wird“, sagte der spanische Meisterkoch Ferran Adrià erst kürzlich in einem Interview. „Dafür bleibe ich lieber zu Hause.“

Butlerbot W 3 ist gedacht für den Roomservice in Hotels Foto: Ilkay Karakurt

Was im Diskurs wie ein mittelguter Science-Fiction-Film klingt, wirkt in der Realität freilich entspannter. Drei Modelle hat Throbotics nach Eislingen mitgebracht: den Dinerbot Modell T 10, Spitzname Peanut, der Speisen liefert und Geschirr transportiert. Dazu das Modell T 9, das bei Banketten auf vier Tabletts große Mengen Material herumrollern kann. Und den Butlerbot W3, mit rund 15.000 Euro das teuerste der drei Modelle. Sein Bauch hat verschließbare Türen, die nur mit Passwort geöffnet werden können. Er schafft sogar Wege über mehrere Etagen. „Dieser Serviceroboter ist zum Beispiel für den Roomservice in einem Hotel gedacht“, sagt Joachim Schertl, Marketingchef von Thermohauser.

Die Firma hat auch automatische Reinigungsfachkräfte im Angebot. Die sogenannten Kleenbots können saugen und wischen. Wie das alles funktioniert? Bevor Peanut, den wir eben schon kennengelernt haben, selbstständig durch ein ihm zuvor unbekanntes Restaurant wieseln kann, muss er erst mit Informationen gefüttert werden. „Der Dinerbot funktioniert nicht wie ein Staubsaugerroboter, den viele zu Hause haben und der sich nach dem Prinzip ,trial and error‘ die Wege einprägt“, sagt Schertl. Sollte Peanut mit seinen 58 Kilogramm Lebendgewicht tatsächlich mal gegen ein Hindernis stoßen, kann es ganz schön scheppern. Also wird dem Roboter erst einmal das Nötigste beigebracht: Pass auf, dieser Raum hat große Glasscheiben. „Die können seine Sensoren im Gegensatz zu Wänden nicht erfassen“, sagt Schertl, tippt auf Peanuts Display herum und erklärt, dass sich die Roboter mit Laserradar und Sensoren in einem Raum orientieren.

Menschliche Hindernisse werden einfach umkurvt

Nach ein paar Minuten hat Peanut dann die neue Umgebung erfasst. Auf seinem Bediendisplay, groß wie ein iPad Mini, erscheint ein Grundriss des Lokals. Es kann losgehen. Eine Melodie ertönt, die auch als Titellied einer Kinderfernsehserie geeignet wäre. Peanut stimmt dazu ein fröhliches „La, la, la“ an und rollt los. „Bitte verlieben Sie sich nicht zu sehr in mich, ich bin beschäftigt“, teilt er im Vorbeifahren mit und umkurvt dabei das erste unvermittelt auftauchende menschliche Hindernis. Die beiden Augen auf dem Display zwinkern einem dabei zu. Der Roboter kann aber auch ernst werden und klare Forderungen stellen: „Können Sie bitte Platz machen? Ich muss durch.“ Immerhin verkneift er sich den abgegriffenen „Heiß und fettig“-Spruch.

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„Im Grunde ist es nichts anderes als ein großes, fahrendes Handy“, sagt Marketingchef Schertl. Vielen Gästen macht es sogar Spaß, auf dem Display herumzutippen. Das ist gewünscht, denn Peanut braucht eine kurze Bestätigung, dass man sein Essen bekommen hat. Und antwortet pflichtbewusst: „Der Rest kommt glei-eich!“ Thermohauser produziert die Roboter allerdings nicht selbst, sondern vertreibt sie lediglich in Deutschland, im Namen des chinesischen Herstellers Keenon. „Die Anfrage erreichte uns über LinkedIn“, erzählt Frank Lutz. Der Betriebswirt und gebürtige Stuttgarter kam über verschiedene Stationen – unter anderem bei Swatch, Leitz, Debitel und Salamander – 2019 als Geschäftsführer zu Thermohauser. Ende 2025 wurde ihm dann das Unternehmen zum Kauf angeboten, und Lutz griff zu. Ganz schön mutig in diesen Zeiten. „Ja“, sagt der 57-Jährige, „aber ich kannte das Unternehmen gut und konnte die Risiken einschätzen.“

Den Vorschlag, ins Robotergeschäft einzusteigen, fand der Chef dann erst mal überraschend. Und er weiß auch nicht, wie der chinesische Hersteller ausgerechnet auf sein kleines Unternehmen kam: „Aber wir haben es gemacht, weil es im Grunde der logische nächste Schritt ist. Transformation ist wichtig, und die Robotik ergänzt unser bestehendes Portfolio ideal.“ Die Geschichte der Firma reicht weit zurück: Gründer Wilhelm Hauser fing 1910 mit Rohrkörben an. 1957 erfand Hauser dann die Thermospritzbeutel, vor allem für Bäcker, seither gibt es den Namen Thermohauser. In den Anfangsjahren fokussierte sich das Unternehmen voll und ganz auf den Bedarf von Bäckereien und Großküchen: Das Angebot erweiterte sich über Lieferboxen für Kuchen und mehrstöckige Torten über Warmhalteboxen bis zu Transportwagen für Cateringdienstleister und Kantinen.

Im Grunde sind die Roboter mit diesen Trolleys vergleichbar. Sie können nur noch ein bisschen mehr – nämlich selbst fahren. Ausgerechnet im kalifornischen Cupertino, dem Silicon-Valley-Sitz der Firma Apple, geriet Ende März in einem Chinarestaurant ein Roboter außer Kontrolle, warf Besteck durch die Gegend und konnte von den Mitarbeitenden nur gemeinsam gestoppt werden. So genüsslich der Fall auch durchs Netz gereicht wurde: Es war kein Servierroboter, sondern ein zum Gäste-Entertainment eingesetzter Humanoid – und vor Ort war der Unfall wohl mehr eine Lachnummer als eine Gefahr.

„Das hier ist erst der Anfang“

Die Vorbehalte und Ängste, dass Menschen wegen der von ihnen vertriebenen Produkte ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, hört das Team von Throbotics allerdings auch oft. „Wir verstehen sie aber nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung“, sagt Frank Lutz. „Unsere Roboter federn Stoßzeiten oder Krankheitsfälle ab, sie ersetzen Personal nicht. Sie unterstützen es.“ Schließlich muss immer noch jemand aus Fleisch und Blut die Bestellungen auf den Tabletts anordnen und eintippen, was an welchen Tisch soll. „Intelligente Service- und Reinigungsroboter übernehmen zeitintensive Aufgaben. Das schafft Freiräume für das Personal“, sagt CEO Lutz. Und wie aufs Stichwort tuckert Peanut vorbei. Und lobt sich rasch einmal selbst: „Ich bin ein so toller Kellner!“ Frank Lutz geht davon aus, „dass die Robotik im Hospitality-Bereich in den nächsten Jahren zunehmen und richtig groß werden wird. „Das hier ist erst der Anfang.“

Wahrscheinlich wird es bald auch humanoide Roboter mit Kopf, Armen und Beinen geben, die nicht nur einen Tisch präzise ansteuern können, sondern ihn auch gleich eindecken. Deshalb baut Thermohauser bei seiner Tochter Throbotics derzeit einen Servicebereich auf. „In vier bis fünf Jahren werden wir viel mehr Roboter als heute am Markt sehen. Da geht dann auch mal was kaputt, und es braucht einen Techniker“, sagt Lutz. Dem CEO und Inhaber schwebt eine Expertentruppe vor, die alles reparieren kann – egal, von welchem Hersteller. Und zumindest die soll aus Menschen bestehen.