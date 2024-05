1 Das neue Dashboard auf der RKH-Webseite soll Patienten an die richtige Stelle lotsen, um die Notaufnahmen zu entlasten. Foto: Simon Granville

Laut Geschäftsführer ist es ein einmaliges Projekt: Die RKH Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg bieten ab Montag einen Symptom-Checker und eine eigene Help-Hotline an. Doch ist das wirklich sinnvoll, um Notaufnahmen zu entlasten?











Zweieinhalb Jahre hat die Regionale Kliniken Holding (RKH) an dem Projekt gearbeitet, jetzt geht es an den Start. Auf der Homepage der Krankenhausgruppe finden sich ab Montag ein Symptom-Selbsttest, eine Hotline zu Medizinern und eine Live-Info über die Wartezeiten in den Kliniken. Alles mit dem Ziel, Notaufnahmen zu entlasten. Der Verbraucherschutz begrüßt die Initiative.