KI-Fehler auf der Wiesn: „Grüs Gott“ – Münchner Frühlingsfest startet mit Rechtschreib-Fauxpas

Auf dem Jubiläumskrug zum Münchner Frühlingsfest hat Künstliche Intelligenz einen Fehler eingebaut. Peinlich, aber was sagt die KI selbst dazu? Und wäre das auch in Stuttgart denkbar?
Noch ist das 60. Münchner Frühlingsfest gar nicht richtig losgegangen, da gibt es schon den ersten Skandal. Auf dem Jubiläumskrug befindet sich ein mithilfe Künstlicher Intelligenz gestaltetes Wiesnmotiv mit Riesenrad, Maßkrügen und Menschen in Tracht, die ein Lebkuchenherz halten: Darauf steht „Grüs Gott“ statt „Grüß Gott“. Wie konnte das passieren? Und was bedeutet das fürs Stuttgarter Frühlingsfest, das am Samstag startet? Wir haben unsere hauseigene KI befragt. Die ist um Ausreden nicht verlegen.