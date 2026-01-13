Nach der Sperrung des KI-Chatbots Grok leitet Malaysia nun auch rechtliche Schritte gegen Elon Musks Plattform X ein. Im Fokus stehen sexualisierte Bilder und mangelnder Schutz der Nutzer.
Kuala Lumpur - Malaysia will rechtlich gegen Elon Musks Plattform X und das Unternehmen xAI vorgehen wegen der vom KI-Chatbot Grok generierten sexualisierten Bilder. Hintergrund sind den Angaben zufolge Versäumnisse beim Schutz der Nutzerinnen und Nutzer. "Es wurden Anwälte beauftragt, und ein Gerichtsverfahren wird in Kürze eingeleitet", teilte die malaysische Kommunikations- und Multimedia-Kommission (MCMC) mit.