1 Ziemlich steif: Die Windsors nach der Krönung beim Winken vom Palastbalkon. Foto: AFP/JAMES MANNING

Was passiert, wenn die Royals die Balkontür geschlossen haben? Ein australisches Grafikdesignbüro hat seine Version einen wilden Palastfete verwirklicht – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.









Prinzessin Kate am DJ-Pult. König Charles III. in einem Anzug, den er aus John Travoltas „Saturday Night Fever“-Garderobe geklaut haben könnte. Königin Camilla und Prinz William zeigen auf der Tanzfläche ihre besten Moves. Prinz Harry und Herzogin Meghan sitzen in Partner-Jogginganzügen in einem Fast-Food-Laden und haben einen Kater nach der heißesten Party, die der Buckingham Palace je gesehen hat.