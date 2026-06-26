Nicht mehr Stichworte eintippen, sondern ganze Fragen stellen: KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot und Claude verändern die Suche im Netz. Was die Programme unterscheidet, wie man bessere Antworten bekommt - und warum man ihnen nicht blind vertrauen sollte.

Wer im Internet eine Information sucht, tippt immer seltener einzelne Stichworte ein - und stellt stattdessen ganze Fragen. KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot oder Claude verändern die Recherche im Netz grundlegend: Statt nach Webseiten zu suchen, fragen Nutzer direkt nach einer Antwort und bekommen sie zusammengefasst und ausformuliert.

Dass dieser Wandel kein Nischenphänomen mehr ist, belegen Zahlen. Laut einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom nutzen mittlerweile 67 Prozent der Deutschen generative KI. Bei den 18- bis 29-Jährigen bevorzugt schon ein Drittel (30 Prozent) KI-Tools gegenüber klassischen Suchmaschinen, wie der Trendmonitor Deutschland ermittelt hat.

Ganze Fragen statt einzelner Stichworte

Der Kern der Veränderung: Nicht mehr der Mensch passt sich der Maschine an, sondern umgekehrt. "Bisher haben wir uns an die Funktionen von Suchmaschinen orientiert, jetzt lernt die Maschine, wie wir kommunizieren", sagt Kommunikationsexperte Michael Frohoff von der Agentur Kruger Media im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Statt isolierter Suchbegriffe kann man der KI eine ganze Situation schildern - inklusive Widersprüchen.

Frohoff macht das am Sommerurlaub fest: Wer früher ein Reiseziel suchte, bekam von der Suchmaschine viele Einzeltreffer und musste selbst vergleichen. Eine KI dagegen verarbeitet eine Anfrage wie "Mein letzter Urlaub mit der Familie war ein Desaster. Die einen wollen Berge, die anderen Strand. Ich bin ratlos. 3.500 Euro darf es kosten, was schlägst Du vor?" und empfiehlt konkrete Ziele samt individuellen Präferenzen.

Was bei LLMs im Hintergrund passiert

Technisch steckt dahinter ein Wahrscheinlichkeitsmodell der sogenannten Large Language Models (LLMs), die die KI-Tools nutzen. Frohoff illustriert es mit einem unvollständigen Satz: "Meine Oma fährt im ..." - mit hoher Wahrscheinlichkeit folge danach "Motorrad" oder "Hühnerstall". Eine generative KI durchforste große Datenbestände, analysiere die Texte und errechne die wahrscheinlichste Wortfolge.

Den Unterschied zur klassischen Suche lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Google zeigt an, wo eine Antwort in Links stecken könnte; ChatGPT oder Gemini formulieren sie gleich aus, "ganz wie ein Gesprächspartner es tun würde", so Frohoff. Das heißt, die KI übernimmt das Googeln vom User, greift aber auch auf andere Quellen zurück.

Welches Tool kann was am besten?

Inzwischen hat jedes System eigene Stärken. ChatGPT von OpenAI gilt als Allrounder für Erklärungen, kreatives Arbeiten und den Alltag. Gemini ist Teil des Google-Ökosystems und kann auch auf YouTube als Quelle zurückgreifen. Perplexity nennt zu fast jeder Antwort die Quelle und eignet sich damit für Recherche und Faktenprüfung. Microsoft Copilot spielt seine Stärken vor allem in Microsoft 365 aus, also in Verbindung mit Word, Excel oder Teams. Claude wiederum gilt vielen als starker Partner für Analysen, Strategie und Texte.

Frohoff fasst es so zusammen: "ChatGPT für den vielseitigen Alltag. Claude zum Denken und Schreiben. Perplexity zum Recherchieren. Gemini für Google-Nutzer. Copilot für den Büroalltag mit Microsoft." Für die normale Nutzung im Alltag spielten die Unterschiede ohnehin kaum eine Rolle - wichtiger sei, sich nach etwas Ausprobieren für ein System zu entscheiden, weil es so mitlernen kann und die Ergebnisse zunehmend besser zur Person passen.

Die Qualität der Antwort hängt aber nicht nur vom genutzten Tool, sondern auch von der Qualität der Frage ab. Ein anschaulicher Vergleich ist laut Frohoff der Fahrradkauf: "Wer ins Geschäft geht, sagt ja auch nicht: 'Welches Fahrrad soll ich kaufen?'. Wichtig ist der Kontext: Möglichst viele Informationen, wie man es im Geschäft oder einem Freund erklären würde: 'Ich pendle täglich 15 Kilometer durch die Stadt zur Arbeit, habe ein Budget von 2.500 Euro, möchte sportlich sitzen, am Wochenende nutze ich es für Touren. Es soll robust sein, aber auch irgendwie cool. Welche Modelle passen zu mir und warum?" Generell gilt: Je besser die KI die Ausgangslage kennt, desto individueller und damit besser fällt die Empfehlung aus.

Wenn die KI halluziniert

Trotz allem: So überzeugend die Antworten klingen, fehlerfrei sind sie nicht. Fachleute sprechen von Halluzinationen: Ein Sprachmodell berechnet nur die Wahrscheinlichkeit einer Aussage, prüft aber nicht, ob sie wirklich stimmt - und formuliert selbst Falsches selbstbewusst.

Wie folgenreich das sein kann, zeigen laut "Tagesschau" aktuelle Fälle, in denen zum Beispiel die Unternehmensberatung KPMG erfundene Fallbeispiele zitierte, die auf KI-Halluzinationen beruhten. Auch Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten werden immer wieder von der KI "erfunden" und landen durch ungeprüftes Übernehmen in anderen Arbeiten. Und noch Ende vergangenen Jahres enthielt laut einer Untersuchung der Europäischen Rundfunkunion fast die Hälfte (45 Prozent) der newsbezogenen Chatbot-Antworten Fehler. Grund ist neben den Halluzinationen auch ein veralteter "Wissensstand" der LLMs.

Überlegen, was man preisgibt - und prüfen, was zurückkommt

Skeptisch werden sollte man vor allem dann, wenn keine Quellen genannt werden, wenn überraschend genaue Zahlen auftauchen, wenn sich zitierte Studien oder Experten nicht überprüfen lassen oder wenn es um medizinische, rechtliche oder finanzielle Fragen geht. Denn am Ende ist der Nutzer immer noch selbst für seine Entscheidungen verantwortlich - und unter fast jedem Chat stehen Sätze wie: "KI kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen."

Hinzu kommt der fragliche Datenschutz bei den durchgängig US-amerikanischen Anbietern. Datenschutzexpertin Ayten Öksüz von der Verbraucherzentrale NRW rät in einem "Focus"-Beitrag Nutzern, keinerlei personenbezogene Daten wie Namen, Geburtsdatum oder Wohnort von sich oder Dritten einzugeben. Besonders sensibel seien Gesundheits- und Kontodaten sowie Passwörter, da User-Eingaben bei vielen Anwendungen für das Training weiterverwendet werden. Allein schon die Frage nach einem seltsamen Hautausschlag oder einem günstigen Kredit kann als Gesundheits- oder Finanzinformation gespeichert und verarbeitet werden.

Wie wir bald suchen

Trotz aller Probleme deutet vieles darauf hin, dass sich die Entwicklung beschleunigt. Frohoff ist überzeugt: "Ich glaube, dass das Wort 'suchen' oder 'googeln' verschwindet." KI-Tools würden zu persönlichen Assistenten, die Aufgaben nicht nur recherchieren, sondern vollständig erledigen - von der Reiseplanung bis zur Buchung oder von der ersten Kaufüberlegung bis hin zur Bestellung und Lieferung des Produkts. Zugleich, so seine Prognose, wachse parallel der Durst nach menschlicher Expertise und echtem Austausch.