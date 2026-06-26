Nicht mehr Stichworte eintippen, sondern ganze Fragen stellen: KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot und Claude verändern die Suche im Netz. Was die Programme unterscheidet, wie man bessere Antworten bekommt - und warum man ihnen nicht blind vertrauen sollte.
Wer im Internet eine Information sucht, tippt immer seltener einzelne Stichworte ein - und stellt stattdessen ganze Fragen. KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot oder Claude verändern die Recherche im Netz grundlegend: Statt nach Webseiten zu suchen, fragen Nutzer direkt nach einer Antwort und bekommen sie zusammengefasst und ausformuliert.