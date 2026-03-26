Was Deepfakes anrichten können, erleben nicht nur Erwachsene. Auch an Schulen in Stuttgart und Baden-Württemberg ist sexualisierte Gewalt ein Thema. Wie Institutionen dagegen vorgehen.
Der Fall um Schauspielerin Collien Fernandes lenkt die Aufmerksamkeit derzeit auf digitale Gewalt und Deepfakes. Doch nicht nur Prominente und Erwachsene laufen Gefahr, Opfer zu werden. Auch unter Kindern und Jugendlichen haben Künstliche Intelligenz (KI) und damit entsprechende Anwendungen, mit deren Hilfe etwa Deepfakes – also KI-generierte, gefälschte Medien – angefertigt werden können, längst Einzug gehalten. Das bestätigt auch die JIM-Studie aus dem Jahr 2025. Auch an Schulen in Stuttgart und Baden-Württemberg sind Deepfakes ein Thema.