Khloé Kardashian hat ihr zweites Kind von einer Leihmutter zur Welt bringen lassen. Wie sie jetzt verrät, fiel es ihr am Anfang nicht leicht, eine Bindung zu Sohn Tatum aufzubauen.

Wie ist es, wenn eine andere Frau das eigene Kind zur Welt bringt? Darüber hat jetzt Reality-Star Khloé Kardashian überraschend ehrlich gesprochen. Schuldgefühle und eine schlechtere Bindung inklusive...









Viele Hollywoodgrößen lassen ihre Kinder per Leihmutter zur Welt bringen. Doch kaum eine Frau spricht darüber, wie sich das anfühlt, wenn sie plötzlich ein Baby in den Armen hält, das sie nicht ausgetragen hat. Umso bemerkenswerter, dass sich Reality-Star Khloé Kardashian (38) in der neuen Staffel "The Kardashians" offen dazu äußert. Sie sagte: "Ich wünschte, jemand wäre ehrlich in Bezug auf Leihmutterschaft." Sie gab zu, sich "weniger verbunden" mit ihrem neugeborenen Sohn Tatum zu fühlen. Außerdem habe sie Schuldgefühle gegenüber der Leihmutter gehabt.