Auffallen um jeden Preis? Irgendwann ist auch einmal Schluss, finden die Follower von Khloé Kardashian. Erst recht, wenn es um das Wohl von Töchterchen True geht.

Mal schwarz, mal weiß, mal feuerrot: Khloé Kardashian (34, "Keeping Up With the Kardashians") setzt ihre Fingernägel gerne in Szene. Dass ihre Maniküre jedoch nicht bei allen Betrachtern Gefallen findet, beweist eines ihrer jüngsten Instagram-Bilder. Wie schon viele Male zuvor postete die Reality-TV-Darstellerin am gestrigen Sonntag einen Schnappschuss ihres neuen Nagel-Designs: Zentimeter lange, immer spitzer werdende Krallen in einem matten Rotton. Wie kann die Mutter einer neun Monate alten Tochter nur, scheinen sich viele ihrer Follower daraufhin zu fragen.

Unverantwortlich?

Die überlangen und vermutlich harten Acrylnägel der 34-Jährigen sind vielen Instagram-Nutzern ein Dorn im Auge. Sie fragen sich vor allem: "Wie kannst du auf deine Tochter aufpassen? Meiner würde längst ein Augapfel fehlen." Besonders die Thematik des Wickelns macht viele von ihnen neugierig. "Wie wechselst du mit diesen Nägeln Windeln?", spricht eine Userin aus, was wohl die meisten Kritiker beim Anblick der manikürten Hände denken. Die Antwort eines weiteren Nutzers darauf: "Sie wechselt keine Windeln, sie haben Personal dafür."

Als Medienprofi durch und durch wird sich die 34-Jährige wohl kaum zu der Kritik ihrer Fans äußern. Sie postete in ihrer Story lediglich ein Bild mit der kryptischen Aussage, dass man damit aufhören sollte, jedem und jeder gefallen zu wollen.