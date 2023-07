1 Durch die Corona-Krise bedingt vergibt die Stadt Termine für die Zulassungsstelle. Das hat die Warteschlangen vor dem Gebäude reduziert – doch es gibt weiter Probleme. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vor der Stuttgarter Zulassungsstelle stehen nicht mehr so viele Menschen an. Das liegt auch daran, dass seit Beginn der Corona-Krise Termine vergeben werden. In der Region ist die Lage unterschiedlich. Digitale Angebote sollen Abhilfe schaffen – doch es gibt Probleme.









Stuttgart - Die Stuttgarter Kfz-Zulassungsstelle in der Krailenshaldenstraße ist ein Dauerthema. Seit Jahren klagen Kunden über horrende Wartezeiten. Teils haben sich die Menschen mitten in der Nacht in die Schlange vor dem Gebäude gestellt – um dann letztendlich doch nicht an die Reihe zu kommen. Das ist jetzt weitgehend vorbei. Doch behoben ist das Problem trotz einer Personalaufstockung nicht.