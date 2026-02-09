An einer A-Klasse ist nicht nur der Riemenspanner gerissen, sondern auch eine Männerfreundschaft zerbrochen. Jetzt muss sich das Stuttgarter Landgericht mit dem kuriosen Fall befassen.
Für die Fahrt zum Stuttgarter Landgericht konnte Uwe Haase jüngst nicht in seine Mercedes-A-Klasse steigen und in Richtung Pragsattel kutschieren. Denn das mit Werbebannern seiner Immobilienfirma beklebte Gefährt des Mannes aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) steht nach wie vor auf dem Gelände eines Stuttgarter Autohauses. Seit fast zwei Jahren parkt das weiß lackierte Fahrzeug auf einem Abstellplatz in der Tiefgarage – und ist in dieser Zeit um keinen Zentimeter bewegt worden.