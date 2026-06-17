Schlaglöcher, marode Schulen, fehlende Millionen: Viele Kommunen können sich nicht mehr richtig um ihre Infrastruktur kümmern. Der Investitionsrückstand ist hoch wie nie. Ist Besserung in Sicht?
Frankfurt/Main - Um Straßen, Schulen und Sporthallen instand zu setzen, müssten die Kommunen tief in die Tasche greifen. Doch der Investitionsrückstand bei dringend nötigen Sanierungen hat ein Rekordniveau erreicht. Nach einer aktuellen Befragung von Kämmereien im Auftrag der Förderbank KfW beträgt er geschätzt rund 231 Milliarden Euro. Die Summe aus dem Vorjahr von 215,7 Milliarden Euro wurde damit nochmals um 7,2 Prozent übertroffen.