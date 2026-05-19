Influencer und erfolgreiche Start-up inspirieren junge Menschen: So viele Gründer wie nie sind weniger als 30 Jahre alt. Der Boom bei den Jungen lässt die Gründerzahlen in Deutschland steigen.
Frankfurt/Main - Abenteuer Start-up statt Angestelltenjob: Die Selbstständigkeit erlebt bei jungen Menschen einen Aufschwung. Das zeigt eine großangelegte Studie der Förderbank KfW. 2025 waren demnach 40 Prozent der Gründerinnen und Gründer in Deutschland weniger als 30 Jahre alt. Ein Rekordanteil, wie schon 2024. Mehr als ein Fünftel dieser jungen Gründer startete sogar aus dem Studium heraus.