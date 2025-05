Kevin Spacey: Unauffälliges Comeback in Cannes

Der in Ungnade gefallene Hollywoodstar Kevin Spacey erhielt in Cannes eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die Veranstaltung entpuppte sich als kleines Event ohne viel Glamour.

Einst zählte Kevin Spacey (65) zu den gefragtesten Darstellern Hollywoods, jetzt versuchte er, neun Jahre nach seinem letzten Besuch, ein leises Comeback in Cannes. Der 65-jährige Schauspieler wurde bei einer Gala-Veranstaltung der Organisation Better World Fund mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet - allerdings abseits des offiziellen Festivalgeschehens und mit erstaunlich wenig Aufmerksamkeit, wie "The Guardian" aus Cannes berichtet.

Die Veranstaltung im Carlton Hotel von Cannes war demnach weder Teil des offiziellen Festivalprogramms noch zog sie namhafte Gäste an. "Wer sind diese Leute überhaupt?", beschwerte sich ein Fotograf laut "The Guardian" über die mangelnde Prominenz unter den Gästen.

Lesen Sie auch

Für den zweifachen Oscarpreisträger ist es der erste Besuch in Cannes seit 2016. Nur ein Jahr später brach der #MeToo-Skandal los, in dessen Folge mehr als 30 Männer Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens gegen Spacey erhoben. Seine Karriere kam dadurch praktisch zum Erliegen.

Der Better World Fund (BWF) erklärte laut dem "Hollywood Reporter" in einem Statement vorab, dass Spacey "nicht nur für seine jahrzehntelange künstlerische Brillanz, sondern auch für seinen anhaltenden Einfluss auf das Kino und die Kunst ausgezeichnet wird". Es sei eine "große Ehre, Kevin Spacey als Ehrengast und Preisträger der Better World Fund Gala begrüßen zu dürfen", sagte Manuel Collas De La Roche, Präsident des Better World Fund. "Kevins außergewöhnliche Beiträge zur Filmkunst haben bei Publikum und Filmemachern gleichermaßen Spuren hinterlassen. Sein Talent, seine Tiefe und sein Engagement für das Geschichtenerzählen sind ein Beispiel für die transformative Kraft des Films. Wir freuen uns sehr, dass wir sein Vermächtnis und seine Anwesenheit bei dieser bedeutenden Veranstaltung feiern."

Er stellt neuen Film vor

Auf der Bühne hielt Spacey laut "Variety" eine rund zehnminütige Rede, in der er seinen "besten Freund" und Manager Evan Lowenstein (51) lobte. Durch ihn sei er "auf der anderen Seite dieser letzten herausfordernden Jahre herausgekommen, nicht wütend, nicht verbittert, nicht nachtragend, sondern präsenter, liebevoller, verständnisvoller und verzeihender, als ich es jemals in meinem Leben gewesen bin", sagte der Schauspieler. Zudem lobte er die Organisatoren der Verleihung: "Wer hätte je gedacht, dass es eine mutige Idee ist, jemanden zu ehren, der in jedem einzelnen Gerichtssaal, den er je betreten hat, freigesprochen wurde."

Gemäß "Deadline" sagte Spacey Reportern am Rande der Veranstaltung, dass er sich "von so viel Zuneigung und Liebe" umgeben fühle. "Ich habe in der letzten Woche, seit dieser Preis bekannt gegeben wurde, von so vielen meiner Freunde, Kollegen und Co-Stars gehört. Ich fühle mich von Unterstützung umgeben und es ist sehr schön, zurück zu sein."

Auf die Frage nach seinen Plänen für sein Schauspielcomeback erklärte der 65-Jährige: "Nun, ich bin froh, dass ich arbeite - das kann ich Ihnen sagen!" Spacey ist nicht nur für die Preisverleihung nach Cannes gereist. Er spielt in einem neuen Low-Budget-Thriller namens "The Awakening", der beim Filmmarkt des Festivals, dem Marché du Film, potenziellen Käufern angeboten wird.

Das Filmfestival soll laut "The Telegraph" keine Einladung an Spacey ausgesprochen haben. In einer Erklärung der Organisatoren hieß es, dass die Preisverleihung "in keiner Weise mit dem Festival in Verbindung steht".