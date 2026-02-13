Kevin Spacey hat Chance verdient: Western-Legende Franco Nero erhält seinen Hollywood-Stern

Schauspieler Franco Nero hat den 2.835. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Im Vorfeld sprach der 84-jährige Italiener über seine außergewöhnliche Karriere und verteidigt seine Zusammenarbeit mit Kevin Spacey: "Jeder verdient eine zweite Chance."

Der italienische Schauspieler Franco Nero (84) ist am Donnerstag mit dem 2.835. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die Zeremonie fand vor dem Montalban Theatre an der Vine Street in Los Angeles statt. Unter den Gastrednern waren unter anderem Regisseur Julian Schnabel (74), der zuletzt in "In the Hand of Dante" mit Nero arbeitete, sowie die italienische Staatssekretärin für Kultur, Lucia Borgonzoni (49).

"Es bedeutet, dass ich in mehr als 60 Jahren künstlerischer Karriere viele Samen gesät habe, auch wenn ein Säer nie die Gewissheit hat, die Früchte seiner Arbeit zu ernten", sagte Nero im Vorfeld der Zeremonie dem Magazin "Variety". "Ich bin zutiefst bewegt, stolz und geehrt. Dieser arme Junge aus der Provinz Parma hat es geschafft, etwas im Leben zu erreichen."

Nero wurde 1966 durch den Italowestern "Django" von Sergio Corbucci weltberühmt. Die Rolle machte ihn zur Leinwand-Ikone und inspirierte zahlreiche Hommagen - darunter Quentin Tarantinos "Django Unchained" von 2012, in dem Nero einen vielbeachteten Cameo-Auftritt hatte. Der Italiener wirkte in mehr als 200 Filmen mit und arbeitete mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder, John Huston, Luis Buñuel und Franco Zeffirelli zusammen. Zu seinen weiteren bekannten Filmen zählen "Stirb langsam 2" und "John Wick: Kapitel 2".

Nero verteidigt Zusammenarbeit mit Kevin Spacey

Im selben Interview äußerte sich Nero auch zu seiner Zusammenarbeit mit Kevin Spacey (66), dem er 2022 in seinem Regiewerk "The Man Who Drew God" eine Rolle gab. Es war Spaceys erster Film nach den Vorwürfen sexueller Belästigung. "Ich halte Kevin für einen der größten Schauspieler aller Zeiten und ich glaube, dass jeder eine zweite Chance verdient, ob er Fehler gemacht hat oder nicht", sagte Nero. Deshalb habe er ihm das Drehbuch geschickt, es habe eine passende Rolle für ihn gegeben, wenn auch eine Nebenrolle.