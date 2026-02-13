Kevin Spacey hat Chance verdient: Western-Legende Franco Nero erhält seinen Hollywood-Stern

Schauspieler Franco Nero hat den 2.835. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Im Vorfeld sprach der 84-jährige Italiener über seine außergewöhnliche Karriere und verteidigt seine Zusammenarbeit mit Kevin Spacey: "Jeder verdient eine zweite Chance."
Der italienische Schauspieler Franco Nero (84) ist am Donnerstag mit dem 2.835. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die Zeremonie fand vor dem Montalban Theatre an der Vine Street in Los Angeles statt. Unter den Gastrednern waren unter anderem Regisseur Julian Schnabel (74), der zuletzt in "In the Hand of Dante" mit Nero arbeitete, sowie die italienische Staatssekretärin für Kultur, Lucia Borgonzoni (49).