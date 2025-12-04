Was darf es sein zur Weihnachtszeit? Ein Klassiker à la "Kevin - Allein zu Haus", oder wird sich an einen Newcomer-Film gewagt? Diese Streifen hat der Streaminganbieter Disney+ im Aufgebot.

Mariah Carey, Chris Rea und Wham! wechseln sich im Radio ab? Dann kann Weihnachten nicht mehr weit entfernt sein. Alle Jahre wieder sind es vor allem die Klassiker, die die Adventszeit erst so richtig besinnlich machen. Und das nicht nur im Radio, sondern auch im Heimkino. Streamingdienste wie Disney+ und Co. wissen das natürlich und packen im Dezember allerhand weihnachtliche Kultfilme auf ihre Startseiten. Doch auch einige neue Anwärter auf dieses Prädikat finden sich 2025 wieder im Programm, helfenden Elfen und den Jonas Brothers sei Dank.

Neues unterm Streaming-Christbaum Auf einen wilden Roadtrip schickt "A Very Jonas Christmas Movie" die drei Jonas-Brüder Kevin, Joe und Nick. Wird es das Trio noch rechtzeitig schaffen, von London zurück zu seinen Liebsten in New York zu kommen? Die drei Stars spielen in dem Streifen, der ein wenig an "Ein Ticket für Zwei" erinnert, sich selbst, zahlreiche Gaststars versüßen ihnen die wilde Heimfahrt.

Über ein Jahrzehnt mussten Fans derweil auf eine neue Ausgabe der "Elfen helfen"-Reihe warten. Mit "Das Schneeball-Protokoll" landet pünktlich zum Weihnachtsfest 2025 der vierte Teil des familienfreundlichen Animationsspaßes in allen Wohnzimmern mit Abo für Disney+. Im Zentrum der Handlung sind die Weihnachts-Elfen Lanny und Wayne, die sich neben dem strammen Zeitplan ihres Chefs Santa auch noch mit der zuckersüßen Seehund-Babyrobbe Nog herumschlagen müssen.

Für buchstäblich kurzweilige Unterhaltung sorgt "Bestes Weihnachten Ever". Es handelt sich dabei um einen neuen Kurzfilm des Oscarpreisträgers Taika Waititi. Darin erwacht die Zeichnung eines jungen Mädchens - durch ein kleines Santa-Missverständnis - zum Leben. Es ist der Beginn einer fantasie- und liebevollen Freundschaft.

Auf dem Weg zum Klassiker?

Immerhin schon ein paar Jahre hat der Film "Noelle" auf dem Buckel. Anna Kendrick und Bill Hader spielen darin Noelle und Nick Kringle, die Kinder des Weihnachtsmanns. Als dieser kurz vor Weihnachten stirbt, erbt der Sohnemann dessen Aufgaben - leider ist er dafür aber komplett unbrauchbar. Weder kommt er geschmeidig durch den Kamin, noch kann er den Schlitten fliegen. Schnell wird klar: Christmas-Naturtalent Noelle muss ihrem Bruder unter die Arme greifen.

Aus dem Jahr 2020 stammt "Die gute Fee" mit Jillian Bell. Darin muss eine ungeschickte Fee beweisen, ob sie das Zeug hat, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Das sollte sie auch tunlichst schaffen, denn ihr Traumberuf steht unter strenger Beobachtung und ist vom Aussterben bedroht. Das erste und sogleich größte Hindernis für Fee Eleanor: Bei ihrem Schützling handelt es sich nicht wie erwartet um ein zwölfjähriges Mädchen, sondern eine 40-jährige und alleinerziehende Mutter...

"Viel Wirbel um Weihnachten" von 2023 folgt dem Sozialarbeiter Eddie Garrick, gespielt von Rapper Ludacris. Eddie ist ein gutherziger Mann, mit Weihnachten kann er jedoch nicht viel anfangen. Als er seine neunjährige Tochter Charlotte an Heiligabend mit zur Arbeit nimmt, machen sie Bekanntschaft mit einem seltsamen Mann, der sich für Santa hält. Für Eddie ist klar, dass der Kerl unter Wahnvorstellungen leidet. Doch seine Laien-Diagnose und mit ihr sein ganzes Leben sollen sich schnell ändern.

Kategorie "Darf nicht fehlen"

Wahre Weihnachtsfans würden wohl ihre Zuckerstangen anspitzen und auf die Lebkuchenhaus-Barrikaden klettern, sollte auch nur einer der folgenden Filme im Aufgebot fehlen. Aber natürlich verzaubert auch in diesem Jahr in "Tatsächlich... Liebe" wieder Andrew Lincoln mit seinem romantischen Pappschild-Liebesbeweis an Keira Knightley. Derweil kommen in "Liebe braucht keine Ferien" Jude Law und Cameron Diaz sich und Arnold Schwarzenegger in "Versprochen ist versprochen" dem Wahnsinn nahe.

Was ebenfalls nie auf der Film-Wunschliste für Weihnachten fehlen darf: Die "Santa Clause"-Reihe mit "Hör mal, wer da hämmert"-Star Tim Allen, die neben drei Filmen auch eine gleichnamige Serie hervorgebracht hat. Und selbstredend muss sich auch in diesem Jahr wieder ein gewisser Kevin McCallister die eigenen Bäckchen mit Rasierwasser und Einbrecher mit Bunsenbrennern versengen. Die ersten beiden Teile der "Kevin - Allein zu Haus"-Reihe, dank der Macaulay Culkin vor vielen Jahren zum Kinderstar wurde, finden sich ebenso wie diverse Fortsetzungen auf Disney+.

Der Streamingdienst beantwortet im Übrigen auch die Frage, ob es sich bei der "Stirb langsam"-Reihe um Weihnachtsfilme handelt. Streng genommen spielen zwar nur die ersten beiden Abenteuer von John McClane aka Bruce Willis an Weihnachten. Wer aber im Action-Flow ist, kann sich auch gleich noch die Ausgaben drei bis fünf einverleiben.

Zu den weiteren absoluten Klassikern im Programm 2025 zählen unter anderem: Tim Burtons Stop-Motion-Meisterwerk "Nightmare Before Christmas", die putzige "Muppets Weihnachtsgeschichte" und, besonders gut zum Mitsingen geeignet, beide Teile von "Die Eiskönigin".

Weihnachten lieber in Serie?

Auch kuratierte Weihnachtsepisoden beliebter Serien sind zu finden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, wenn man mit seinen Kindern vorm Fernseher sitzt. Denn neben "Modern Family", "New Girl" und "Die Simpsons" finden sich etwa auch Spezialfolgen von "Akte X" im Angebot. Auch nichts für schwache Nerven: Dank "The Bear" gibt es die wohl chaotischste Familienweihnachtsfeier der kombinierten Film- und Seriengeschichte zu sehen.