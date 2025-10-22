Nach seinem Rückzug aus der Politik gibt Kevin Kühnert sein Comeback: Der frühere SPD-Generalsekretär wird künftig für das Musikmagazin "Rolling Stone" schreiben. In seinem ersten Text wird er aber doch politisch und nimmt Markus Söder ins Visier.
Es ist ein durchaus unerwartetes Comeback: Kevin Kühnert (35), der erst im Februar seine Abschiedsrede im Bundestag gehalten hatte, meldet sich zurück. Allerdings nicht in der Politik, sondern als Autor: Der frühere SPD-Generalsekretär wird künftig für das Musikmagazin "Rolling Stone" tätig sein. Das meldet unter anderem die "Bild"-Zeitung, dessen Axel Springer Verlag bei der Mediahouse GmbH beteiligt ist, die das Magazin herausgibt.