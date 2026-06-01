Kevin Keegan: Englische Fußball-Legende hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium

Zu Jahresbeginn wird bekannt, dass bei Kevin Keegan Krebs diagnostiziert wurde. Jetzt äußert sich der 75-Jährige selbst zu seiner Erkrankung.
Der frühere HSV-Profi und ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Kevin Keegan ist an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt. Das teilte der 75-Jährige bei einem Interview vor Publikum in einem Theater in Newcastle mit. Bereits im Januar hatte Keegans Familie bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, und von „anhaltenden Bauchbeschwerden“ gesprochen.