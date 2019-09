1 Kevin Hart: Trotz ernsthafter Verletzungen sind die Ärzte optimistisch Foto: Jaguar PS/Shutterstock

Kevin Hart wurde nach seinem schweren Autounfall Sonntagnacht in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt geben sich die Ärzte laut Medienberichten erstmals optimistisch.

US-Schauspieler Kevin Hart (40, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") soll es nach seinem schweren Autounfall den Umständen entsprechend gut gehen: Wie "The Blast" berichtet, soll der Schauspieler trotz seiner schweren Rücken-Verletzungen in der Lage sein zu laufen. Die Ärzte sind demnach optimistisch, dass er wieder vollständig genesen wird.

"Mein Bester & Ich" mit Kevin Hart hier auf Amazon sehen

Der 40-Jährige befindet sich demnach noch immer im Krankenhaus in Los Angeles und muss sich einiger Tests unterziehen, die darüber entscheiden werden, ob er operiert werden muss. Seine Verletzungen seien "ernsthaft", beträfen aber nicht das Rückenmark, heißt es. "The Blast" beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen aus dem Umfeld des Schauspielers. Hart sei in der Lage, zu laufen und seine Extremitäten zu bewegen.

Hart war bei einem Autounfall in Malibu schwer verletzt worden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, sei er am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr Ortszeit mit seinem Oldtimer verunglückt. Bei dem Unfall auf dem Mulholland Highway soll das Auto eine Schlucht hinuntergestürzt sein, wobei das Autodach zerdrückt worden sei.