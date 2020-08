SEK-Einsatz in Göppingen Mann wirft brennende Dinge aus Fenster und schießt in Wohnung

Ein 31-Jähriger soll am Dienstagnachmittag brennende Gegenstände aus dem Fenster in einer Wohnung in der Göppinger Innenstadt geworfen haben. Als die Polizei anrückt, droht er den Polizisten, außerdem sind Schüsse zu hören.